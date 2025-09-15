Kuzey Kore’den ABD ve UAEA’ya sert çıkış

Kuzey Kore yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) yaptığı “nükleer silahsızlanma” çağrılarına çok sert tepki gösterdi. Ülkenin Viyana’daki Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta gerçekleştirilen UAEA Yönetim Kurulu toplantısına atıf yapıldı.

Egemenlik vurgusu

Açıklamada, “Bu toplantıyı fırsat bilen ABD, ülkemizin nükleer silahlara erişimini ‘yasadışı’ olarak nitelendirerek ve ‘nükleer silahsızlanmadan’ bahsederek ciddi bir siyasi provokasyona imza atmıştır. ABD’nin bu provokatif eylemini şiddetle kınıyor, ülkemizin iç işlerine müdahalede bulunmaları ve egemenliğimizi ihlal etmeleri halinde doğacak olumsuz sonuçlardan ciddi endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz” denildi.

“Nükleer caydırıcılık küresel barışın teminatı”

Açıklamada, ABD’nin nükleer silahsızlanma çağrılarının artık geçerliliğini yitirdiği belirtilerek, “Kuzey Kore’nin nükleer silahlara erişimi, ABD’nin süregelen nükleer tehdidine karşı egemenliğimizi savunmak ve güç dengesini sağlamak için kaçınılmaz bir seçenektir ve küresel barış ve istikrarı garanti altına almada kilit rol oynamaktadır. ABD’nin bu hegemonyacı eylemleri, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu en ciddi tehdittir” ifadeleri kullanıldı.

UAEA’ya tarafsızlık eleştirisi

UAEA’ya da tepki gösterilen açıklamada, “UAEA’nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmesi ve ABD’nin gerçek nükleer tehdidini görmezden gelmesi kabul edilemez. UAEA gerçekten uluslararası nükleer tehditlerle ilgilenmek istiyorsa, öncelikle ABD’nin nükleer silahlanmayı yoğunlaştıran ve nükleer yayılmayı önleme yükümlülüğünü keyfi şekilde ihlal eden kötü niyetli eylemlerini sorgulamalıdır” denildi.

“Nükleer statümüz vazgeçilemez”

Açıklamanın sonunda ise, “Kore Yarımadası ve çevresindeki nükleer savaş tehlikesini önlemenin ve ülkemizin egemenliğini güvence altına almanın tek yolu nükleer caydırıcılığı güçlendirmektir. Kuzey Kore’nin yasalarıyla güvence altına aldığı ‘nükleer silah devleti’ statüsü artık vazgeçilemez hale gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

