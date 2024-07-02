Kuzey Kore’den füze açıklaması geldi

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği test atışında kullanılan füzenin, “4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip” taktik balistik füze olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze İdaresi, dün gerçekleştirdiği füze testinin ayrıntılarını açıkladı.

Açıklamada, “başarıyla” gerçekleştirilen testte yeni tip stratejik balistik füze olarak tanıtılan “Hwasongpho-11Ta-4.5” füzesinin kullanıldığı belirtildi.

Test atışının, en fazla 500, en az 90 kilometre menzile sahip ağır bir savaş başlığıyla donatılmış füze ile yapıldığı belirtilen açıklamada, “Yeni tip füze, 4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip taktik balistik bir füzedir.” ifadesi kullanıldı.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin açıklamasına inanmıyor

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Kuzey Kore’nin bu duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lee, Pyonyang’ın füze denemesini “başarıyla gerçekleştirdiği” iddiasının “büyük olasılıkla bir yalan” olduğunu söyledi.

Bu testlere ilişkin inceleme yaptıklarını aktaran Lee, Kuzey Kore’nin kamuoyuna açıkladığı raporun bir “aldatma” olması olasılığına ağırlık verdiklerini vurguladı.

Lee, Kuzey Kore’nin fırlattığı ikinci füzenin “anormal bir şekilde” uçtuğunu ve Kuzey Kore’nin başkenti Pyonyang’a yakın ıssız bir bölgedeki tarlaya düşmüş gibi göründüğünü kaydetti.

Kuzey Kore’nin açıkladığı mesafelere göre, testte fırlatılan her 2 füzenin de ülke sınırları içerisine düşmüş olacağını değerlendirdiklerini belirten Lee, söz konusu füzelere ilişkin incelemelere devam edildiğini bildirdi.

Güney Kore dün, Kuzey Kore’nin 2 balistik füze fırlattığını, bunlardan birinin yaklaşık 600 kilometre uçtuğunu, diğerinin de sadece 120 kilometre yol aldığını duyurmuştu.



Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerilim tırmanıyor.Son olarak Güneş Kore, Kuzey Kore’ye ait hipersonik füzenin uçuş sırasında infilak ettiğini açıkladı.

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