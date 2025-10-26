El Clasico, Real Madrid’in
İspanya Ligi’nde El Clasico derbisinde lider Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona’yı 2-1 yenerek puan farkını beşe yükseltti
Real Madrid’de Jude Bellingham şov
İspanya Ligi’nde El Clasico derbisinde Arda Güler‘li lider Real Madrid, 2-1 yendiği ezeli rakibi Barcelona ile puan farkını beşe yükseltti. 22. dakikada Jude Bellingham’ın pasında Kylian Mbappe uzaktan sert vuruşuyla Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi. 38’de Marcus Rashford’ın ortaya çevirdiği topta Fermin Lopez skora dengeyi getirdi. 42’de Eder Militao’nun kafayla içeri çevirdiği topta Jude Bellingham kale ağzında işi bitirdi: 2-1. Maçın 52. dakikasında Kylian Mbappe penaltı kaçırırken 66’da Arda Güler yerini Brahim Diaz’a bıraktı.
2-1
REAL MADRİD-BARCELONA
STAT: Santiago Bernabeu
HAKEMLER: Cesar Soto, Carlos Alvarez, David Becerril, Javier Iglesias (VAR)
GOLLER: Kylian Mbappe (Dk. 22), Jude Bellingham (Dk. 42) / Fermin Lopez (Dk. 38)
KAÇAN PENALTI: Kylian Mbappe (Dk. 52)
SARI KARTLAR: Valverde, Huijsen , Militao, Lunin / Pedri, Fermin Lopez
KIRMIZI KART: Pedri (Dk. 90+10)
REAL MADRİD: Courtois – Valverde (Dk. 72 Carvajal), Militao, Huijsen, Fernandez – Tchouameni – Bellingham (Dk. 90 Gonzalo), Camavinga, Arda Güler (Dk. 66 Brahim Diaz), Vinicius Junior (Dk. 72 Rodrygo) – Mbappe (Dk. 90 Ceballos)
BARCELONA: Szczesny – Kounde, Cubarsi (Dk. 84 Bardghji), Garcia (Dk. 74 Araujo), Balde (Dk. 90+5 Martin) – De Jong, Pedri – Yamal, Lopez, Rashford – Torres (Dk. 74 Casado)