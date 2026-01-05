Maduro hakim karşısına çıkıyor

ABD’nin operasyonuyla Venezuela’dan alınarak New York’a götürülen Nicolas Maduro, bugün ilk kez mahkemeye çıkarılıyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği duruşma öncesinde Maduro’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mahkemeye götürülmek üzere başka bir araca transfer edilen Maduro’nun yürürken sektiği görüldü.

Gözler duruşma saatine çevrildi

Maduro’nun ilk duruşması, yerel saatle öğlen 12.00’de başlayacak. Türkiye saatiyle 20.00’de yapılacak yargılama, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dava sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Mahkemeye sevk edilirken görüntülendi

Maduro ve eşi Cilia Flores’in mahkemeye götürülürken kaydedilen görüntüleri kameralara yansıdı. Kelepçeli halde, silahlı güvenlik güçleri eşliğinde bir helikoptere bindirilen Maduro’nun, başka bir araca transferi sırasında yürürken sektiği görüldü.

New York’ta geniş güvenlik önlemi

Maduro’nun mahkemeye çıkarılacağı New York’ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Zırhlı bir aracın, çok sayıda polis aracı eşliğinde şehir içinde ilerlediği görüntüler dikkat çekti. Konvoyun, duruşma öncesi güvenlik çemberi altında ilerlediği aktarıldı.

Geçici başkanlık süreci hızlandı

Maduro’nun alıkonulmasının ardından Delcy Rodríguez’in geçici Devlet Başkanı olarak yemin etmesi bekleniyor. Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla görevlendirilen Rodríguez’in, Ulusal Meclis’in yıllık açılış oturumunda resmen göreve başlaması planlanıyor. Meclise, kardeşi Jorge Rodríguez’in başkanlık ettiği ve çoğunluğun hükümete yakın isimlerden oluştuğu belirtildi.

Egemenlik ve dokunulmazlık tartışması

Maduro’nun mahkemedeki savunmasının, ilerleyen aşamalarda “egemen dokunulmazlık” iddiası üzerine kurulabileceği ifade ediliyor. ABD yönetiminin ise Maduro’yu meşru bir devlet başkanı olarak tanımadığı yönündeki tutumunu sürdürmesi bekleniyor.

Avrupa’dan sert tepkiler

İspanya hükümeti, ABD’nin Maduro’ya yönelik müdahalesine açık şekilde karşı çıktı. Madrid yönetimi, yaşananların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve gelecekte tehlikeli bir emsal oluşturduğunu savundu. İspanya’nın, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine taşınması için girişimde bulunduğu belirtildi.

Siyasi cephede ayrışma

İspanya’da iktidardaki sosyalist yönetim müdahaleyi sert sözlerle eleştirirken, ana muhalefetteki Halk Partisi ise Maduro’nun görevden alınmasını destekledi. Muhalefet, Delcy Rodríguez’in geçici olarak göreve gelmesine karşı çıkarak seçim çağrısı yaptı.

Venezuela’da birlik sınavı

Geçici yönetimin, ordu ve kabine içindeki desteğini koruyup koruyamayacağı sürecin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır ABD’yi “emperyalist müdahale” ile suçlayan Maduro’ya yakın isimlerin, bu süreçte nasıl bir tutum alacağı yakından izleniyor.

