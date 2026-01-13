Xabi Alonso, 20 dakikada kovuldu!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in çok sinirlendiği teknik direktör Xabi Alonso'yu sadece 20 dakika süren toplantıda kovduğu açıklandı
Florentino Perez, Xabi Alonso’ya “Buraya kadar” dedi
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso’nun görevine son verilmesinin yankıları sürüyor.
Beyaz Şimşekler, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 kaybetmişti.
Karşılaşmanın ardından takımı taşıyan uçak dün sabah 7:15’te Madrid‘e indi.
Sonuca ve oynanan futbola çok sinirlenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yönetimi toplayarak İspanyol teknik adamı kovma kararı aldı.
Perez, saat 16:30’da odasına gittiği Alonso’ya sadece 20 dakika süren toplantıda kovulduğunu iletti.
İspanyol devini sezon sonuna kadar genç takımın teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın çalıştıracağı açıklanmıştı.
Alonso’nun ise gelecek sezondan itibaren İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool’un başına geçeceği belirtiliyor.
Xabi Alonso neden kovuldu?
Fede Valverde, sağ bek pozisyonunda oynatılmasından kamuoyu önünde şikayet etti.
El Clasico’da (La Liga) oyundan çıkarıldıktan sonra Vinícius Jr. ile yaşadığı anlaşmazlık.
İspanya Süper Kupası finalinde onur kıtası törenine katılmayı reddeden takımın başında yer aldığı bildirilen Kylian Mbappé ile yaşanan gerilim.
Rodrygo’nun az süre alması nedeniyle ilk başlarda sorunlar yaşandı.
Jude Bellingham’ın dönüşünden sonra taktiksel sorunlar yaşandı, Arda Güler’i doğru şekilde entegre etmekte zorlandı.
Birçok oyuncu, Xabi Alonso’nun dayattığı yoğunluk ve taleplerden memnun değildi.
İddialara göre kulüpten yeni transferler istemesine karşın bu talep reddedildi.