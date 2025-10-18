DünyaOrtadoğu

Netanyahu’dan Refah kararı: Sınır “bir sonraki duyuruya kadar” kapalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın, ateşkes anlaşmasına rağmen yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın “bir sonraki duyuruya kadar” kapalı kalması talimatı verdiğini duyurdu. Refah, ateşkes kapsamında Filistinlilerin geçişine açılması gereken tek sınır kapısı olmasına rağmen, İsrail yönetimi kararını Hamas’ın tutumuna bağladı.

Netanyahu: Sınırın açılması esirlerin iadesine bağlı

Yapılan resmi açıklamada, sınırın açılmasının Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu öne sürüldü. Açıklamada, “Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirirse, sınırın durumu yeniden değerlendirilecektir” denildi.

İsrail, Refah Kapısı’nın yalnızca insani yardım değil, Filistinlilerin iki yönlü geçişi için açılacağını vurguladı. Ancak mevcut durumda bu şartın sağlanmadığı gerekçesiyle geçişin askıya alındığı belirtildi.

“Açılma kararı ertelendi”

Refah Kapısı’nın çarşamba günü açılması bekleniyordu. Ancak İsrail, “lojistik sebepler” gerekçesiyle geçişlerin ertelendiğini açıklamıştı. Filistinli kaynaklar, bu kararın bölgede insani krizi derinleştirdiğini ve Gazze’ye yardım akışını tamamen durdurduğunu belirtiyor.

