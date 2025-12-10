Kavala’da çiftçi eylemleri büyüyor: Moustheni’de bu kez yollar kapatılmadı, açıldı

Yunanistan’da tarım sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle günlerdir devam eden çiftçi eylemleri, Kavala bölgesinde dikkat çekici bir protesto biçimine dönüştü. Moustheni’deki Egnatia Odos gişelerinde toplanan üreticiler, bu kez trafiği durdurmak yerine gişe bariyerlerini kaldırarak sürücülere ücretsiz geçiş imkanı tanıdı. Özellikle şoförlerin alkışlarla destek verdiği bu sembolik eylem, hem bölgedeki tepkilerin şiddetini hem de toplumsal dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Çiftçilerden Moustheni’de sembolik eylem

Kavala’nın Hrisupoli ve Pangaio bölgelerinden gelen çiftçiler, Moustheni’de günlerdir sürdürdükleri nöbete yeni bir aksiyon ekledi. Bariyerleri kaldırarak yolu açan çiftçiler, protestolarını “halkın yanında durma” mesajıyla güçlendirdi. Traktörleriyle gişelerde bekleyen üreticiler, hem geçim sıkıntılarını hem de hükümetin politikalarına yönelik tepkilerini dile getirmeyi sürdürüyor.

Çalışan örgütlerinden güçlü destek

Bugün bölgede bulunan çeşitli işçi sendikaları ve meslek örgütleri de çiftçilere destek ziyaretinde bulundu. Kavala’daki sendikalardan oluşan bir heyet Moustheni’de çiftçilerle bir araya gelerek dayanışma mesajları iletti. Görüşmelerde ortak mücadele vurgusu yapıldı; temsilciler, çiftçilerin taleplerinin hem ekonomik hem toplumsal açıdan haklılığına dikkat çekti.

Sendika temsilcileri, hükümetin eylemleri zayıflatmaya yönelik adımlarının sonuç vermeyeceğini belirterek, “Bu mücadele bir geçim mücadelesidir, yalnız değilsiniz” mesajı verdi.

Halk desteği büyüyor

Bölgede giderek artan dayanışma, hükümetin tarımsal politikalara yönelik tepkilerin yalnızca çiftçilerle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Vatandaşlar, çiftçilerin ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldığını ancak market raflarında bu ürünlere yüksek bedeller ödendiğini dile getirerek eylemlere destek veriyor.

Eylemler sürecek

Yunanistan‘da önümüzdeki günlerde hem çiftçilerin hem de işçi örgütlerinin yeni protesto ve etkinlikler düzenlemesi bekleniyor. Çalışan sendikaları, hükümetin hazırladığı “halk karşıtı” bütçeye karşı yeni bir eylem takvimi açıklarken, Prinos’ta planlanan karbondioksit depolama projesine karşı yapılacak gösterilere de katılacaklarını duyurdu.

Çiftçiler ise Moustheni’deki nöbeti sürdürmeye ve farklı protesto biçimleriyle seslerini duyurmaya kararlı.

