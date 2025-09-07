Trump’ın Chicago’ya ulusal muhafız tehdidi kriz yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda sosyal medyadan yaptığı provokatif bir paylaşımla Chicago ile gerilimi yeniden tırmandırdı. Apocalypse Now filminden esinlenen görselde kendisini savaş pozunda şehrin silüeti önünde gösteren Trump, “Sabahları sınır dışı etme kokusunu seviyorum” ifadelerini kullandı. Bu çıkış, Chicago’da federal güçlerin devreye gireceği yönündeki sözleriyle birleşince büyük tepki çekti.

“Chipocalypse Now” tepkisi

Trump’ın “Chipocalypse Now” başlıklı paylaşımı, Vietnam Savaşı’na gönderme yapan ünlü film repliğini Chicago üzerinden yeniden uyarladı. Alevler ve helikopterlerle betimlenen şehir manzarası eşliğinde verilen mesaj, Demokratların yönettiği kentlerde daha fazla federal yetki kullanma arzusunun yeni bir göstergesi olarak yorumlandı.

Trump’tan vali Pritzker’den sert çıkış

Illinois Valisi JB Pritzker, Trump’ın paylaşımına sert tepki göstererek, “Bu bir Amerikan kentine savaş açma tehdididir. Bu normal değil, bu bir şaka değil” dedi. Pritzker, Trump’ı “diktatör heveslisi” olarak nitelendirdi ve Illinois’in bu tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Federal müdahale planı

Trump’ın Chicago için duyurduğu plan; göçmenlik ajanları ve Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasını içeriyor. Başkan daha önce Washington ve Los Angeles’ta benzer adımlar atmış, Baltimore, New Orleans ve Portland için de aynı tehdidi dile getirmişti. Chicago yönetimi ve eyalet yetkilileri şimdiden yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Trump’ın güç anlayışı

Başkan Trump, sık sık neredeyse sınırsız yetkiye sahip olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz ay yaptığı bir konuşmada, “Beni diktatör diye çağırıyorlar ama suçları durdurursam herkes bunu kabul ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Trump, “Ben başkanım. Eğer ülkemin tehlikede olduğunu düşünürsem — ve bu şehirler tehlikede — gerekeni yapabilirim” sözleriyle de tartışmayı alevlendirdi.

