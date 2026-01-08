Galatasaray’da kavga çıktı!

Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesi kavga

Trendyol Süper Ligi’nde ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray‘da tansiyon yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’u 4-1 mağlup eden Aslan’da morallerin yüksek olduğu sanılıyordu.

Ancak teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki bugünkü idmanda Mauro Icardi ile Mario Lemina arasında tansiyon yükseldi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşananların ardından iki oyuncunun da kadro dışı bırakılma ihtimali gündeme geldi.

Kesin karar, yönetim ile Okan Buruk arasında yapılacak toplantının ardından alınacak.

Kulüpte oyuncuların bir süredir maaşlarını alamadığı bu yüzden morallerin bozuk olduğu iddia ediliyor.