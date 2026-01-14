TürkiyeEn Son HaberlerFutbolSpor

Rezan Epözdemir tahliye edildi

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verdi

NationalTurk NL14/01/2026
10 Bir dakikadan az
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verdi

Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında ‘rüşvet’ davası, Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi’nde görüldü.

Daire, Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verdi.

Avukat Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.

Epözdemir’e ‘rüşvet’, ‘FETÖ’ye yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları yöneltilmişti.

Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ gerekçesiyle 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Bağlantılar
NationalTurk NL14/01/2026
10 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu