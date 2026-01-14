TürkiyeEn Son HaberlerFutbolSpor
Rezan Epözdemir tahliye edildi
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verdi
Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı
Avukat Rezan Epözdemir hakkında ‘rüşvet’ davası, Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi’nde görüldü.
Daire, Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verdi.
Avukat Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.
Epözdemir’e ‘rüşvet’, ‘FETÖ’ye yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları yöneltilmişti.
Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ gerekçesiyle 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı.