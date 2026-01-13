İran’da korkunç tablo!

İran interneti yine kesti

İran‘da protesto gösterileri devam ederken devlet güçleri müdahaleyi daha da ağırlaştırdı. Ülkeden gelen bilgilere göre son 5 günde devlet güçleri tarafından 12 bin kişi öldürüldüğü iddia ediliyor.

Gelen son bilgilere göre, protestolara yönelik baskı süreci yeni ve son derece tehlikeli bir aşamaya girmiş durumda. Rejim, sokak hareketlerini bastırmak için başvurduğu sokakta öldürme, gözaltı, işkence ve ağır hapis cezalarının ardından şimdi de idam kartını yeniden devreye soktu.

Protestolara katıldığı gerekçesiyle 8 Ocak’ta gözaltına alınan 26 yaşındaki Erfan Soltani’nin, 14 Ocak’ta idam edileceği duyuruldu.

Güvenlik güçleri protesto gösterilerine plastik mermi kullanarak başlarken şu anda ise tam otomatik silahlarla göstericilere ateş açtıkları belirtiliyor.

Ülkede hastaneler tamamen dolup taşmış durumda. Kapılardan akın eden ölü ve yaralı selini karşılayacak yeterli personel yok.

Gösterilere ilk başta müdahale eden normal polis geri çekilirken Devrim Muhafızları ve Basij milisleri askeri silahlarla devreye girdi.

Ayrım gözetmeksizin açılan ateş sonucu çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Elon Musk’ın ülkeye gönderdiği Starlink uydusu ile sağlanan internet, rejim tarafından bir kez daha devre dışı bırakıldı.

Bu arada ABD basınına göre halkın ekonomik krizle boğuştuğu İran‘ın lideri molla Ali Hamaney’in serveti 95 Milyar dolar.

Tahran’da protesto gösterileri devam ediyor – Video