Pakistan, Afganistan’a savaş açtı

Pakistan, Afganistan’a açık savaş ilan etti

Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X’te yaptığı paylaşımda, “Afgan Talibanı’nın Kabil, Paktia (vilayet) ve Kandahar’daki mevzileri hedef alındı” açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanı Khawaja M Asif ise bombardımana ilişkin paylaşımında, “Sabrımız taştı. Aramızda açık savaş başladı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Şahbaz Şerif de tüm halkın silahlı kuvvetlerinin arkasında olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

AFP’nin Kabil’de bulunan ekibi, hava saldırısının iki saat boyunca sürdüğünü, çok sayıda patlamayla silah sesi duyulduğunu bildiriyor.

AFP, Taliban’ın bir numaralı ismi Hibetullah Ahundzade’nin yaşadığı Kandahar semalarında da savaş uçağı sesleri duyulduğunu bildiriyor.

Taliban hükümeti hava saldırılarını doğruladı, herhangi bir can kaybı olmadığı açıklandı.

Çatışmalar bu geceye kadar genellikle sınır bölgelerinde yaşanıyordu.

Her iki taraf da son çarpışmalarda karşı taraftan onlarca kişiyi öldürdüğünü açıklıyor.

Pakistan hafta sonu Afganistan’daki hedeflere hava saldırıları düzenledi. İslamabad yönetimi, militan kampları ve sığınakların hedef aldığını savundu.

Taliban ise bu saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü duyurdu. Buna karşılık olarak 26 Şubat’ta “geniş çaplı” bir operasyon başlatıldığı açıklandı.

Taliban sözcüleri, en az 10 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve 13 sınır karakolunun ele geçirildiğini savundu.

Pakistan başbakanlığından yapılan açıklamadaysa karşı saldırılarda 70’den fazla Afgan savaşçının öldüğü iddia edildi.

İki ülke arasında 2600 kilometrelik bir sınır bulunuyor.

İki ülke, Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda Ekim 2025’te masaya oturmuş ve bir ateşkese varılmıştı.

İslamabad, Taliban yönetimini uzun süredir Pakistan’da saldırılar düzenleyen silahlı örgütlere sığınak vermekle suçluyor.

Taliban yönetimi bu suçlamayı reddediyor ve Pakistan’ı “kendi güvenlik açıkları yüzünden” başkalarını suçlamakla itham ediyor.

Son gelen bilgilere göre üst düzey liderleri öldürülen Taliban tarafında en az 200 kişi hayatını kaybetti.

