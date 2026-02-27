FutbolAvrupaDünyaSporTürkiyeVideo

Galatasaray’a ikinci kez Liverpool

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, lig aşamasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile eşleşti

NationalTurk NL27/02/2026
Galatasaray’ın ilk maçı İstanbul’da

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, son 16 Turu’nda İngiltere Premier Ligi’nden Liverpool ile eşleşti.

Cimbom, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 30 Eylül 2025’te İstanbul’da Liverpool’u 1-0 mağlup etmişti.

Galatasaray statü gereği Liverpool ile ilk maçı İstanbul’da oynayacak.

İngiltere Premier Ligi’nde geçen sezonun şampiyonu Liverpool bu sezon ise 27 hafta sonunda lider Arsenal’ın 15 puan gerisinde ve 6. sırada.

Son 4 maçının 3’ünü kazanarak ligde biraz olsun toparlanan Liverpool, İngiltere Premier Lig’de yarın West Ham United’ı ağırlayacak.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puanla üçüncü sırada tamamlayıp direkt olarak Son 16 Turu’na yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanşları ise 17-18 Mart 2026’da oynanacak.

Temsilcimiz turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint Germain-Chelsea galibiyle eşleşecek.

 

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda diğer eşleşmeler şöyle:

 

Real Madrid-Manchester City

Bodo Glimt-Sporting Lizbon

Paris Saint Germain-Chelsea

Newcastle United-Barcelona

Atletico Madrid-Tottenham

Atalanta-Bayern Münih

Bayer Leverkusen-Arsenal

Galatasaray, Liverpool’u mağlup etti- Video

