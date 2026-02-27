Galatasaray’a ikinci kez Liverpool

Galatasaray’ın ilk maçı İstanbul’da
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, son 16 Turu’nda İngiltere Premier Ligi’nden Liverpool ile eşleşti.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 30 Eylül 2025’te İstanbul’da Liverpool’u 1-0 mağlup etmişti.
Galatasaray statü gereği Liverpool ile ilk maçı İstanbul’da oynayacak.
İngiltere Premier Ligi’nde geçen sezonun şampiyonu Liverpool bu sezon ise 27 hafta sonunda lider Arsenal’ın 15 puan gerisinde ve 6. sırada.
Son 4 maçının 3’ünü kazanarak ligde biraz olsun toparlanan Liverpool, İngiltere Premier Lig’de yarın West Ham United’ı ağırlayacak.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puanla üçüncü sırada tamamlayıp direkt olarak Son 16 Turu’na yükselmişti.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanşları ise 17-18 Mart 2026’da oynanacak.
Temsilcimiz turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint Germain-Chelsea galibiyle eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda diğer eşleşmeler şöyle:
Real Madrid-Manchester City
Bodo Glimt-Sporting Lizbon
Paris Saint Germain-Chelsea
Newcastle United-Barcelona
Atletico Madrid-Tottenham
Atalanta-Bayern Münih
Bayer Leverkusen-Arsenal