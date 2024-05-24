Papua Yeni Gine toprak kayması meydana geldi

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’de, meydana gelen toprak kaymasında 100’den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC’nin haberine göre, başkent Port Moresby’nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Görgü tanıkları toprak altında kalan 100’den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

Papua Yeni Gine nerede?

Papua Yeni Gine , resmî adıyla Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti, Okyanusya’da Yeni Gine adasının doğu yarısı ile Melanezya’daki civar adaları kapsayan bir ülkedir. Yeni Gine adasının batı kısmı ise Endonezya’ya aittir ve sadece Endonezya ile kara sınırı bulunur. Güneyinde Avustralya bulunur. 462.840 km²’lik yüzölçümüyle en büyük üçüncü ada ülkesidir. Başkenti adanın güneydoğu kıyısındaki Port Moresby’dir.

1884’ten beri dış güçler tarafından yönetilen Papua Yeni Gine, I. Dünya Savaşı’ndan itibaren 60 yıl boyunca Avustralya’nın kontrolünde kalmıştır. Bağımsızlığını 1975’te kazanan ülke, III. Charles’ın kral kabul edildiği bir İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi olmuştur.

Papua Yeni Gine kültürel bakımdan dünyanın en çeşitli ülkelerinden biridir. Dünyada en çok dil konuşulan ülkedir. Ülkede bilinen 851 dil vardır, bunların 11’inin konuşanı kalmamıştır.8 milyonluk nüfusun çoğu yine diller kadar çeşitlilik gösteren yerel yaşam tarzlarını sürdürmektedir.2019 itibarıyla nüfusun yalnızca %13,25’i kentlerde yaşamaktadır, bu da Papua Yeni Gine’yi dünyanın en kırsal ülkesi yapmaktadır

apua Yeni Gine hem coğrafi hem de kültürel açıdan en az keşfedilmiş ülkelerindendir. Ülkede halen dış dünyayla temas kurmamış (izole) toplulukların varlığı bilinmektedir. Ayrıca araştırmacılar adanın iç kesimlerinde keşfedilmemiş birçok bitki ve hayvan türünün bulunduğunu düşünmektedir.

Brezilya’da tarihin en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor. 130’dan fazla kişinin kaybolduğu resmi rakamlara göre 95 kişinin hayatını kaybettiği felakette tablo büyüyor. Yetkililer binlerce kişinin evsiz kaldığını duyurdu.

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