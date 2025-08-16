Teksas’ta 115 milyon yıllık dinozor ayak izleri ortaya çıktı

ABD’nin Teksas eyaletinde ağustos ayında, Travis County’nin Sandy Creek bölgesinde özel mülkte sel sonrası temizlik çalışmaları yapan bir gönüllü, 15 büyük dinozor ayak izine rastladı. İzler üç pençeli, çapraz bir düzen içinde zeminde belirgin şekilde yer alıyordu.

Ayak izleri dinozora mı ait?

Teksas Üniversitesi’ne bağlı Jackson School Museum of Earth History’den paleontolog Matthew Brown, ayak izlerinin “şüphesiz dinozorlara ait” olduğunu belirterek, “İzler yaklaşık 35 feet uzunluğunda, iki ayaklı etobur Acrocanthosaurus’a ait” dedi. Brown, her bir izin 18–20 inç uzunluğunda olduğunu ve 110–115 milyon yıl öncesine dayandığını aktardı.

Aşırı hava olaylarının etkisi

Travis County Yargıcı Andy Brown, bölgede yaşanan selin 20 feet’e kadar su yükselmesine yol açtığını belirtti. “Su, ağaçları, arabaları, evleri önüne kattı. Dinozor izlerinin bulunduğu yerde de ağaçları devirdi, üzerlerini kaplayan toprak ve çakılları yıkadı” dedi.

Bölgedeki önemi

Teksas, dinozor ayak izlerinin sıkça görüldüğü eyaletlerden biri. Brown, “Bölgede bir zamanlar hangi canlıların dolaştığını hayal etmek bile büyüleyici” ifadelerini kullandı. İzlerin, eyaletteki dinozor araştırmalarına ve halkın ilgisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

