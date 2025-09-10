İspanya’da sert tütün yasası geliyor

İspanya’da kamu sağlığını korumak ve gençleri tütün ürünlerinden uzak tutmak amacıyla hazırlanan yeni yasa tasarısı ülke gündemini sarstı. Hükümetin onayladığı tasarı, sigara ve elektronik sigara kullanımına yönelik kapsamlı yasaklar getiriyor. Düzenleme yalnızca kapalı alanları değil, bar ve restoran terasları, açık hava konserleri, spor stadyumları, otobüs durakları ile okullar, hastaneler ve kamu binalarının çevresini de kapsıyor.

Vaping ve aromalı ürünlere sıkı yasak

Tasarı, özellikle gençler arasında hızla yayılan aromalı tek kullanımlık elektronik sigaraları hedef alıyor. Bu ürünler tamamen yasaklanırken, tütün ve vaping ürünlerinin satışı yalnızca lisanslı tütüncüler ve denetimli otomatlarla sınırlandırılacak. Ayrıca bugüne dek bazı bölgelerde tolere edilen sigara içme kulüpleri de kapatılacak.

İspanya’da cezalar ağırlaşıyor

Yasanın ihlal edilmesi durumunda 600 bin euroya kadar varan cezalar öngörülüyor. Reklam kısıtlamalarının ihlali ağır suç kapsamına alınırken, yasak alanlarda sigara içmenin de para cezalarıyla karşılık bulacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, yılda 50 bini aşkın ölümün tütüne bağlı olduğunu hatırlatarak önleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Toplum ikiye bölündü

Halkın tepkileri karışık. Birçok kişi düzenlemeyi geç kalınmış ama gerekli bir adım olarak değerlendirirken, bazıları yasakların kişisel özgürlükleri kısıtladığını savunuyor. Euro Weekly News’e konuşan bir İspanyol, “Gençler aromalı elektronik sigaraları tatlı gibi görüyor. Bu yasa önemli bir adım, keşke plajlarda da yasaklansa” derken, başka bir görüş ise “Kamusal alan herkese ait, bu yasak özgürlükleri kısıtlıyor” şeklinde oldu.

Sağlık Bakanı’ndan savunma

Sağlık Bakanı Mónica García, tasarının toplum sağlığı için zorunlu olduğunu belirterek, “Sigara kullanımını görünür olmaktan çıkarmak nesiller boyu tütün döngüsünü kırmanın en önemli adımı” dedi. Kampanyacılar ise bu yasayla İspanya’nın bir kez daha Avrupa’da tütün kontrolünde öncü rol üstlenmeyi hedeflediğini ifade ediyor.

