Nepal’de sosyal medya isyanı: Başkent alevlere teslim, ordu sokağa indi

Nepal’de gençlerin öncülüğünde başlayan sosyal medya protestoları, hükümetin istifasına yol açan büyük bir ayaklanmaya dönüştü. Katmandu’da on binlerce gösterici hükümet binalarını ve politikacıların evlerini ateşe verdi, güvenlik güçleriyle çatıştı. Polis kontrolü kaybederken yüzlerce mahkûm cezaevlerinden firar etti. Çatışmalarda en az 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ordu başkentin kontrolünü sağlamak için sokağa indi.

Nepal’de ordu devrede

Çatışmaların tırmanmasının ardından hükümet orduyu göreve çağırdı. Askerler Katmandu’nun ana caddelerinde devriye gezerken, halka evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Ordunun yaptığı açıklamada, “hukuk ve düzenin korunmasına kararlı olunduğu” vurgulandı. Şu ana kadar 27 yağmacı gözaltına alındı.

Başbakan istifa etti

Gösterilerin giderek şiddetlenmesi üzerine Başbakan Khadga Prasad Oli istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, istifayı kabul ederek Oli’yi yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak atadı. Ancak istifa kararı, sokaktaki öfkeyi dindirmedi.

Gen Z ayaklanması

“Gen Z protestosu” olarak anılan gösteriler, hükümetin Facebook, X ve YouTube gibi platformları engellemesiyle başladı. Hükümet, sosyal medya şirketlerini ülkede ofis açmaya zorlayan düzenlemeyi gerekçe gösterdi. Ancak yasağın ardından gençler sokaklara döküldü. Protestolar kısa sürede yolsuzluk ve ayrıcalıklı siyasetçi ailelerine karşı büyük bir isyana dönüştü.

Şiddet olayları ve saldırılar

Göstericiler parlamento binasını, başbakanlık ofisini ve cumhurbaşkanlığı konutunu ateşe verdi. Ülkenin en büyük medya kuruluşu Kantipur’un binası saldırıya uğradı, otomobiller ve iş yerleri yakıldı. Nepali Kongresi lideri Sher Bahadur Deuba ve Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba protestocuların saldırısına uğrayarak yaralandı.

Sosyal medya yasası tartışılıyor

Hükümetin hazırladığı yeni yasa, sosyal medya platformlarına ülkede temsilcilik açma zorunluluğu getiriyor. İnsan hakları örgütleri, düzenlemeyi ifade özgürlüğünü kısıtlama ve muhalefeti susturma girişimi olarak nitelendiriyor.

