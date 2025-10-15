Putin ile Ahmed eş-Şara Moskova’da bir araya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Moskova’da bir araya gelecek. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Şara’nın ziyaretinin “çalışma düzeyinde” olacağı belirtilirken, bu ziyaretin geçtiğimiz yıl muhalif güçler tarafından devrilen eski lider Beşar Esad’ın ardından Suriye’den Moskova’ya yapılan ilk resmi ziyaret olduğu vurgulandı.

Şara, Esad’ın iadesini talep edecek

Suriye hükümet kaynakları, Şara’nın görüşmede Beşar Esad’ın Rusya’dan iadesini talep edeceğini doğruladı. AFP’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Şara, savaş suçu işleyen ve şu anda Rusya’da bulunan tüm kişilerin, özellikle Beşar Esad’ın iadesini Putin’den isteyecek” dedi.

Görüşmede askeri üsler ve ekonomik ilişkiler de masada

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, gündemdeki başlıca konular arasında “ekonomik ve siyasi ilişkiler ile Suriye’deki Rus askeri üslerinin statüsünün” bulunduğunu belirtti.

Rusya’nın Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üssü, Sovyetler Birliği dışındaki tek resmi askeri üsleri olarak dikkat çekiyor. Moskova, 2015’te başlayan Suriye iç savaşına Esad’ın yanında müdahil olmuş, bu üslerden kalkan savaş uçaklarıyla muhalif bölgelere yoğun hava bombardımanları düzenlemişti.

Rus-Arap zirvesi ertelendi

Şara’nın, Moskova’da çarşamba günü yapılması planlanan Rus-Arap zirvesine de katılması bekleniyordu. Ancak Kremlin, birçok Arap liderin ABD’nin Gazze için yürürlüğe giren ateşkes planının uygulanmasıyla meşgul olması nedeniyle zirvenin ertelendiğini duyurdu.

Yeni yönetim Rusya ile diyalog arayışında

Suriye’deki yeni İslamcı yönetim, Moskova’nın geçmişte Esad’la olan yakın ittifakına rağmen, Rusya ile ilişkilerde diplomatik bir denge arayışında.

Temmuz ayında Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, yeni yönetim adına Rusya’yı ziyaret eden ilk üst düzey yetkili olmuştu.

Ocak ayında ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığındaki bir heyet, Esad’ın devrilmesinden sonra Şam’a giden ilk Rus delegasyonu olarak dikkat çekmişti.

