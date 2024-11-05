Kamala Harris ve Donald Trump arasında kıyasıya yarış

Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde, seçmenler yeni başkanlarını belirlemek için sandık başına gidiyor. Demokrat Parti’nin adayı, mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı ve eski Başkan Donald Trump arasındaki yarış, ülke genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Kamala Harris mi Donald Trump mı?

Seçim günü, ülkenin doğu kıyısındaki eyaletlerde sabah 6.00’da (EST) başladı ve batı kıyısındaki eyaletlerde akşam 8.00’de (PST) sona erecek. Erken oy kullanma ve posta yoluyla oy verme seçenekleri sayesinde, seçim öncesinde milyonlarca Amerikalı oylarını kullanmış durumda. Özellikle posta yoluyla oy kullanma oranının yüksek olması, sonuçların açıklanma sürecini etkileyebilir.

Anketler ve Tahminler:

Son anketler, Harris ve Trump arasındaki yarışın oldukça çekişmeli geçtiğini gösteriyor. Real Clear Politics’in derlediği anket ortalamalarına göre, Harris yüzde 49,2, Trump ise yüzde 47,5 destek oranına sahip. Bu durum, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik eyaletlerin (swing states) önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Seçim Güvenliği ve Hazırlıklar:

Seçim güvenliği konusunda federal ve eyalet yetkilileri, olası siber saldırılara ve dezenformasyon kampanyalarına karşı önlemlerini artırdı. Seçim günü ve sonrasında olası protesto ve gösterilere karşı da güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

Sonuçların Açıklanması:

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başlayacak. Erken oy kullanma ve posta yoluyla gönderilen oyların sayımının zaman alması nedeniyle, kesin sonuçların açıklanmasının birkaç günü bulabileceği tahmin ediliyor. 2020 seçimlerinde de benzer bir durum yaşanmış ve sonuçlar birkaç gün içinde netleşmişti.

Uluslararası Etkiler:

ABD başkanlık seçimleri, sadece ülke içinde değil, dünya genelinde de yakından takip ediliyor. Yeni başkanın dış politika tercihleri, küresel ilişkiler ve ekonomik dengeler üzerinde önemli etkilere sahip olacak.

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, ABD’nin yeni başkanının kim olacağı ve bu sonucun ülke içi ve uluslararası arenada nasıl yankı bulacağı merakla bekleniyor.

Eski ABD Başkanı ve aday Donald Trump, Wisconsin’deki kampanya etkinliğine çöp kamyonuyla gelerek Başkan Joe Biden’a göndermede bulundu. Biden’ın Trump destekçilerini ima ederek “çöp” ifadesini kullanmasının ardından Trump, bu hareketiyle sosyal medyada gündem yarattı.

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