Rusya Ukrayna Savaşı: Yine Esir Takası

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasıyla, 130 askerin esaretinden kurtarılıp evlerine döndüğü ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın bu değişim için çalışan ekiple gurur duyduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kiev’e giderek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamını ve diğer ilgili konuları tartışmak için Ukrayna Başkanı Zelenski ile görüşecek. Zelenski, stratejik Bahmut bölgesinin kuşatılmasından endişe ederek uyardı.

Zelenski’nin Stratejik Bahmut Bölgesi Uyarısı

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasıyla, 130 askerin esaretinden kurtarılıp evlerine döndüğü ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın bu değişim için çalışan ekiple gurur duyduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kiev’e giderek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamını ve diğer ilgili konuları tartışmak için Ukrayna Başkanı Zelenski ile görüşecek. Zelenski, stratejik Bahmut bölgesinin kuşatılmasından endişe ederek uyardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Açıklaması

130 askerin esaretinden kurtarılıp evlerine döndüğü.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın bu değişim için çalışan ekiple gurur duyduğu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Kiev’e giderek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamını ve diğer ilgili konuları tartışmak için Ukrayna Başkanı Zelenski ile görüşecek.

Zelenski, stratejik Bahmut bölgesinin kuşatılmasından endişe ederek uyardı.

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