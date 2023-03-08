e-Devlet’ten Kira Yardımı Alın!

Deprem bölgesinde konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahipleri ve kiracıların, AFAD üzerinden e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru sorgulamasını yapabilecekleri açıklandı.

Ev Sahipleri ve Kiracılara 12 Ay Boyunca Kira Yardımı

Depremzede vatandaşların ve yakınlarının gündeminde yer alan Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından depremzede vatandaşların ve yakınlarının gündeminde yer alıyor. Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahipleri ve kiracıların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca e-Devlet üzerinden AFAD Afetzede Barınma Desteği başvurusu yapmaları gerekmektedir. Deprem bölgesinde konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara 12 ay boyunca toplam 5 bin TL kira yardımı yapılacak.

AFAD Afetzede Barınma Desteği Başvuru Süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahipleri ve kiracıların, AFAD üzerinden e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvurusu yapmaları gerekmektedir. Deprem bölgesinde konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları e-Devlet üzerinden AFAD’ın ”Afetzede Barınma Desteği” ekranından yapılmaktadır. Hatalı başvuru durumunda, “İPTAL” seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir. Deprem bölgesinde hasarlı olarak tespit edilen ev sahipleri ve kiracılara 12 ay boyunca toplam 5 bin TL kira yardımı yapılacak.

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