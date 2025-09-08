En Son Haberler

İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: 2 şehit

İzmir Balçova’da Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

NationalTurk FR08/09/2025
İzmir’in Balçova ilçesi bu sabah korkunç bir saldırıya sahne oldu. İlçede bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 16 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk pompalı tüfekle ateş açtı. İlk belirlemelere göre 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis memuru da ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti

Sabah saatlerinde yaşanan saldırının ardından polis merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çevrede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, saldırının tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehit polisler için büyük üzüntü

İzmir Balçova’daki saldırıda hayatını kaybeden 2 polis memurunun şehit haberi büyük üzüntü yarattı. Ağır yaralı polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

NationalTurk FR

