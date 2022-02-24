Reuters: Rus ordusu Kiev’e girdi

Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri ajanslar tarafından duyurulurken bölgeden de peş peşe son dakika gelişmeleri geliyor. Edinilen son bilgiye göre, Rus güçleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’e girdi.

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Rus ordusu, Ukrayna başkenti Kiev’i ablukaya aldı! Tanklar ve füzeler… Ukrayna Rusya savaşı son dakika haberleri



11.53: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin, uluslararası düzenin en temel kuralını ihlal etti. Bu sabah başka bir dünyaya uyandık. Ukrayna bunu hak edecek bir şey yapmadı. Rusya bizim müzakere tekliflerimizi reddetti. Rusya’ya karşı tam bir yaptırım paketi uygulayacağız.

12.00: AB liderleri Ukrayna’ya adaylık statüsü verilmesini görüşecek.

12.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusuna askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil olmak üzere pek çok yerde halk bölgeyi terk etmeye başladı. Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından Ukrayna’daki son durumu paylaştı.

12.30: Zelenskiy kameraların karşına geçti, son durumu değerlendirdi: Ukrayna Ordusu ağır saldırılarla karşılaşıyor, düşman bize zarar vermeye çalışıyor. Ukraynalıları ordumuza katılmaya çağırıyorum

13.06: Kendi ordularında da 40’a yakın askerin hayatını kaybettiğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, onlarca askerlerinin de yaralandığını duyurdu.

13.17: Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu.

13.30: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı, Ukrayna’ya 2. dalga füze saldırısı düzenlendiğini birçok kentte aynı anda patlama sesi duyulduğunu söyledi.

13.49: NATO: Washington Antlaşması’nın 4’üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.

13.54: Odessa kentinde düzenlenen saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti.

14.04: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.” açıklamasında bulundu.

14.20: Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatına ilişkin Kremlin’den yapılan ilk açıklamada “Süreyi Putin belirleyecek” denildi.

14.35: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak “Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak” dedi. Stoltenberg “Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor” dedi ve “Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır.” diye ekledi.

15.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, Ukrayna’ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna’nın yanındayız.

15.28: Ukrayna Sınır Güçler: Rus güçleri Kiev bölgesine girdi.

16.00: Avrupa Birliği ve NATO’dan yapılan ortak açıklamada, “Putin Avrupa’ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak” ifadeleri kullanıldı.

16.35: Ukrayna, Belarus topraklarından 4 balistik füze fırlatıldığını da açıkladı.

16.44: ABD Başkanı Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

16.52: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan ilk açıklama: Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.

17.20: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi.

17.25: Odessa’dan kalkarak Romanya’ya giden bir Türk gemisine bomba isabet etti. Yasa Jüpiter isimli gemi isabet aldı, can kaybı olmadı.

17.29: Rus güçleri Donetsk’te bir hastaneyi vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti.

17.55: Reuters’ın yerel yetkililerden alıntıladığı habere göre, Ukrayna’nın güneyindeki Herson kenti artık Ukrayna kontrolünde değil.