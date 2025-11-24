İbrahim Hacıosmanoğlu : Interpol ve UEFA devrede

İbrahim Hacıosmanoğlu: Başsavcılık, Interpol ve UEFA’yla ortaklaşa biçimde illegal bahis soruşturması da yürütüyor

Futbolda bahis soruşturması derinleşerek sürüyor. Soruşturmalar İddaa, Nesine, Tuttur, Bilyoner gibi resmi bahis sitelerinden alınan verilere göre yürütülüyor.

Hakemler ve futbolcular legal bahis sitelerinde oynadığı bahislere göre ceza almıştı.

Bir soruşturmanın da yasadışı bahisle ilgili yürütüldüğü ortaya çıktı. Konu ile ilgili olarak TFF Başkanıİbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.https://www.futbolistan.net/ibrahim-haciosmanoglu-sait-yilmaz-62196-2/

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde oldu:

Biz çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakma adına başlatmış olduğumuz, Türk futbolunda milat diyerek çıktığımız bu kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete, kimin ne kadar katkı sunduğu.

Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yaptık. ‘Bu kutsal görev ne birey ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın, temiz Türk futbolunu hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım’ dedik. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik.

Amacımız, şahsımın ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedik bu göreve. Cenab-ı Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var. Cenab-ı Allah’ın nasip ettiği sürede hizmet etmeye çalışacağız.

Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl ele alınıyor, nereden geliyor, gelişinde manipülasyon var mı, olduğu söyleniyor. Yetkili ağızlar söylüyor. Bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor, bunlar bilgili insanlar.

Biz bilgileri nasıl aldığımızı, ne kadar titiz ve adil olarak davrandığımızı anlatacağım. Kurumlardan dışarıya genelde bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımızdan itibaren, görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı, bu veriler geldikten ve çözümüne başladıktan sonra 4 arkadaşa ‘Dışarıya sızmayacak’ dedik.

20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce Hukuktan Sorumlu Yöneticisi arkadaşımızın haberi olmadı. Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor.

Adı geçen şirketler, Spor Toto Teşkilatı’na lisans olarak bağlı. Şirketler, Spor Toto’ya veriyor, oradan bakanlık üzerinden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgi veriyorsunuz, böyle olabilir mi? Lisansınızı iptal ederler. Bakanlık bize manipüle ederek mi gönderiyor, hayır. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok.

İbrahim Hacıosmanoğlu “Makul şüphe varsa yargıya intikal ettirme zorunluluğu var.”

Mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bize bilgiler devletten, Hukuk Kurulu’na geliyor. Makul şüphe varsa Hukuk Kurulu’nun yargıya intikal ettirme zorunluluğu var.

Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1’inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, Hukuk Kurulu titizlikle inceleyip PFDK’ye sevklerini yaptı.

Eksik veya gelmeyen bilgilerle ilgili, Bakanlık üzerinden aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi. Gelmeyenlerle ilgili de, burada tarihi de var, Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, verilmeyen verilerle ilgili. Savcılık da aynı firmalardan bilgi talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek.

Benim arkadaşlarım da Hukuk Kurulu ile birlikte ne yapıyor, PFDK’ye sevk ediyor, ilk yargı oranına. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay’ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Kimseyi mağdur etme düşüncesinde değiliz. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder.

Samimi olarak Türk futbolunun temizlenmesini, sahada tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanların, sadece seyredenler açısından değil bu işe emek, hizmet veren, gecesini gündüzüne katan başkanından yöneticisine teknik direktöründen malzemecisine kadar, futbol onlar varsa var taraftarlarımız. En büyük emekçi onlar. Kimi harçlığını kullanıyor, kimi zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor.

“Tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanlar var”

Hiçbiri tiyatro seyretmek istemiyor. Dürüst, adil, eşit mesafede kararların verildiği, başarıların sahada kazanıldığı bir Türk futbolu istiyor. Zarar görecek kulüpler ve futbolcular da var.

Hayat nasıl devam edecek diye bir soru var herkesin kafasında. Bu ülkede, Allah bir daha göstermesin deprem oldu bu ülkede, pandemi diye bir şey icat oldu. Bunların hepsi doğal afet. Futbolda da bir deprem var. Herkes müsaade etsin ki, takım sayıları orada nasıl arttıysa şimdi de düşsün.

Herkes katkı sunacak ama bir menfaat devşirebilir miyiz mantığını bırakmak lazım. Belki bir, belki iki sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar Türk futbol ailesi için daha temiz olacak, bunu kararlılıkla yaşayabilirsek.

Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum, kurumsal ve kişisel menfaatleri bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete, dünyanın ve Avrupa’nın imrenerek izlediği bu harekete herkes destek olsun.

Biz kendi önümüzü temizliyoruz diye değerli başkanlara çağrıda bulundum. Onlara yakışan kendi iradeleriyle kendi temizliklerini yapmasıydı.

Biz sportif olarak bu çalışmayı yapıyoruz ama bunun bir de cezai boyutu var. İstanbul Başsavcımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar da titizlikle çalışıyorlar. Biz sportif olarak yargılıyoruz ama onlar da ceza yargılamasına derinleştirerek devam ediyorlar. Bana göre de devam etmesi lazım. Türk futboluna zarar veren unsurlar dışarı atılmalı.

Yarın hem bizim hem Başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumlarla karşılaşırlarsa başkanlar üzülmesin. Kendi temizliklerini kendileri yapsın. Bizim elbette ki futbolculara başladık.

Hakemler yapıldığında herkes memnundu. Ne zaman sıra futbolculara gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekti insanlar. Temizlik sadece hakemlerden olmaz.

İbrahim Hacıosmanoğlu “Sırada Teknik direktörler var”

Futbolun bütün unsurları temizlenmeli. Biz hakemlerden başladık. Şimdi futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek.

Teknik direktör, sağlık görevlisi, malzemeci, antrenörler, tercüman, sağlık çalışanı, menajer, temsilci, gözlemciler de bu hafta gelecek. Bu incelemeden sonra kendi önümüzü temizleyeceğiz, TFF uhdesinde olanları. Kulüplerimiz de kendi önlerini temizler inşallah, bu görev hem bize hem savcılığa inşallah kalmaz.

Konuşmamın içinde söyledim. Hakemlerle başlayınca orada da kendilerine çıkar devşirmeye çalışan kulüpler oldu, uyardık onları. Orada destek anlamlıydı. Sıra futbolculara gelince ve arkasının geleceğini fark edince sulandırmaya çalışanlar oldu. Bunun topluma hiçbir faydası yok.

Bireysel, kurumsal olarak ufak bir çıkar elde edebilirsiniz ama bu kutsal göreve hiçbir katkınız yok. Temiz Türk futbolu istiyorsak size dokunduğu zaman da aynı desteğe devam etmeniz lazım.

Konuşmamın içinde söyledim, üzülerek dinliyorum, TFF verileri nasıl aldı, öyle yetkisi var mı diyorlar. Bahis şirketinden veri isteme yetkim yok ama bağlı oldukları bakanlık var, kanunlara göre de o bilgileri oradan isteme hakkım var. Silsile yoluyla nasıl alındığını, o süreçte kimsenin manipüle yapamayacağı açık ortada. Bu tür konuşmalardan değerli başkanlar kaçınsın.

Beşiktaşlı Ersin ve Necip için İbrahim Hacıosmanoğlu’nun cevabı

Aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var, sevkleri var. 1’er kupon oynayanları bir kenara ayırdık. Onların araştırması, bilgi akışı devam ediyor. 1 kupon üzerinde oynayanları Hukuk Kurulu sevk etti.

Bahsettiğiniz arkadaşlar 1 kupon üzerinde olduğu için sevk edildi. Tedbir kararı kalktı ama sonuç yargıya göre belli olacak. İnsanları zan altında bırakmak değil amacımız, sevdiğimiz ve değerli isimler.

Hukuk Kurulu’nun görevi sevk etmek, 1 kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi. Yargının ilk ayağı PFDK, oynamadığınıza dair belgeleri ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. O süreç de devam ediyor.

Futbolun doğasına dokunan herkesle ilgili soruşturma yapıyoruz. Peygamber Efendimiz’in bir sözü var, ‘Kızım Fatıma da olsa kolunu keselim’ diye. Bizim hiçbir insana ayrıcalığımız yok. Gereğini de adil ve şeffaf şekilde yapacağız.

Ben bir tek şey söyledim arkadaşlara, ‘Tırnak kadar kimseye imtiyaz geçmeyeceksiniz, tırnak kadar da kimseyi lekelemeyeceksiniz’ dedim. Yüce Allah katında vebali var bunun. Bu harekete birilerini koruyup birilerini mağdur edelim diye başlamadık. En ufak bir hatada buna hiç başlamayın daha iyi. Kamuoyunun bu konuda endişesi olmasın.

İbrahim Hacıosmanoğlu “Interpol ve UEFA da devrede”

1 sene önce Hukuk Kurulu Başkanvekilimiz, Avrupa’da illegal bahis datalarını almak için şirketle anlaştı. O şirketle Başsavcılığımız da devrede. Interpol ve UEFA da devrede. Çok titizlikle inceleniyor. İllegal bölümünde Başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Önemli olan o.

Sadece bahis sitelerinden değil ilgili isimleri kendilerine verdik. MASAK, HTS ve birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. Üçüncü derece yakınları üzerinden bile kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. O çalışma bittiğinde… Akın akın geliyor Başsavcı.

3 kalecisi giden takım genç kaleci koydu, kazandılar, kaleciyi hayranlıkla izledim.

3. Lig’de 25 yaş sınırı getirdik. Niye?

Akademilerden 1500 çocuk ayrılıyor her sene, takım bulamıyorlar. 37 yaşına gelmiş, Süper Lig’de oynamışlar, şimdi 3. Lig’deler.

Onların yüzlerine söyledim, ‘Nasıl bir şahsiyetsin ki Süper Lig’de oynuyorsun, düştün 1. Lig’e, haydi kaza, orada da beceremedin futbolu bırak’ dedim. 1500 çocuk bırakıyor her sene, 500’ü de oynamasın mı? Bir sürü genç çocuklar var. U19’lar U18’ler var, amatör takımlardan takviye yapıp hayatlarına devam edecek. Etmeyenler dükkanı kapatacak.

“Infantino ve Ceferin ile şahsi dostluğum da var”

Elbette ki bize Infantino ve Ceferin ile şahsi dostluğum da var, destek veriyor herkes. Geçen gün arkadaşım, İngiltere’de ciddi bir kanalda ciddi yorumcuların videosunu attı bana. Bizdeki spor yorumcuları gibi magazin yapmıyorlar, kişilik haklarına saldırmıyorlar, sadece futbolu değerlendiriyorlar. ‘Hakem ve oyuncu ismi veriyorlar, bunlar bahis oynuyorlar, TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kadar cesaretiniz yok mu’ diyorlar.

Birkaç tane federasyon bize ‘bunu nasıl yapıyorsunuz, yönteminiz nasıl’ diye bize sordular. Gönderin arkadaşlarınızı, bizim arkadaşlar yaparken öğrensin dedik. Biz hangi riskleri alarak bu mücadeleyi verdiğimizi değerlendirecek yerde, işte bahisçi olarak lanse ediyormuşuz, kimse öyle düşünmüyor.

Dünyanın her yerinde var. Geçen sene Türkiye’den yurt dışına çıkan para 52 milyar dolar. Bahsin merkezi biz değiliz, Avrupa. İllegal bahisle ilgili Başsavcılığımız araştırıyor, ne kadar engellersek o kadar Türk toplumuna hizmet etmiş oluruz. Sadece futbol olarak düşünmeyin.

3. Lig kulüpleriyle toplantı yaptık. Bir tane kulüp başkanı ‘Başkanım İbrahim Hacıosmanoğlu öyle diyorsun ama geçen hafta benim oyuncum gene oynadı’ dedi. Önünü alamazsın, içinden çıkacağız ama irade koyarsanız yüzde 40 değil yüzde 1’leri konuşuruz.”

İbrahim Hacıosmanoğlu bugünkü basın toplantısında “Yabancı bahis siteleriyle ilgili bilgiler geldi mi?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Bizim yaklaşık bir sene önce hukuk kurulu başkan vekilimizle Avrupa’da illegal bahis datalarını almak için bir şirketle anlaşmamız vardı. O şirketle başkan vekilimizle savcılık beraber çalışıyor. Bunda Interpol de UEFA da devrede.

İllegal bölümünde başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Sadece bahis sitelerinden değil, ilgili isimleri biz zaten kendilerine verdik. Onlar hem MASAK hem HTS üzerinden hem de birinci, ikinci ve üçüncü yakınlarının hesap hareketlerinden kapsamlı bir inceleme devam ediyor.

Asıl pisliğin kökünü kazıyacak olan yer orası. Ben hep söylüyorum ‘Akın akın geliyor’ diye başsavcım. Onları da siz de görürsünüz zaten.”

‘Kaç şirketten veri geldi?’

Türkiye’de altı şirketten kaçından veri geldiğiyle ilgili soru üzerine TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle devam etti:

İkisinden kısmi geldi, asıl ana firmalardan gerekli dataları aldık. Kimisi “2025’te dijitale geçtik ondan önceki kayıtlar yok” dedi. Ben de yetkilisine söyledim “Önceden bakkal dükkanı mıydı orası? Deftere mi yazıyordunuz?” dedim. Onları zaten savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Detaylı şekilde vermek zorunda kalacaklar.

Hacıosmanoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Eğer biz temiz Türk futbolu bırakmak istiyorsak bundan kulüpler de zarar görecek futbol ailesindeki insanlar da zarar görecek. Eğer ‘temiz futbol’ istiyorsak bunun artık yüzde 30 mu olur yüzde 60 mı olur oranına bakmamak lazım.

”Futbol Federasyonu teşvik etti’ diyorlar’

Dinliyorum yorumları “Federasyon teşvik etti” diyorlar bir şirket sponsor olmuş yayın haklarından dolayı. O açıdan baktığımız zaman da ben ne hakemine ne de futbolcusuna hiçbirine suç bulmuyorum. Bu noktaya neden geldiğimizi samimi olarak konuşmak istiyorsak yönetimlerin iradesizliğinden kaynaklanıyor bu.

Futbolu yönetenler burada öyle şeyleri kapattı ki… Öyle dosyaları “Aman rezillik olmasın” diye kapattı ki. Siz bunları kapatırsanız, insanlar cesaretlenir.

Geldiğimiz noktanın ana sebebi budur. Zamanında futbolu yönetenler zamanında irade koymuş olsaydı bugün yüzde 30 olmazdı da yüzde 3 olurdu, yüzde 5 olurdu. Yönetimlerin bunda çok büyük sorumluğu var.