Devlet Bahçeli’den teğmenler açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ihracı istenen teğmenlerle ilgili konuştu. Bahçeli Milli Savunma Bakanlığı’nın hassas bir bakanlık olduğunu söyledi.

Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından teğmenlere yönelik inceleme başlatılması ve bazı teğmenlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildikleri tebliğ edilmesine ilişkin olarak, “MSB’nin kararına saygı duyuyorum” açıklamasını yaptı.

Bahçeli partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, teğmenlere yönelik soruya ilişkin şunları söyledi:

“Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. TSK’nın her konuda yetişmesini sağlayan kurumdur. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan, sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye’yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. MSB’nin kararına saygı duyuyorum.”

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