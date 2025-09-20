AvrupaDünyaOrtadoğu

Portekiz, Filistin’i resmen tanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde açıklama yapan Portekiz Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 21 Eylül Pazar günü Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

Filistin’in devlet olarak tanınmasına ilişkin tarihi adımlara bir yenisi daha eklendi. Portekiz Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin 21 Eylül Pazar günü Filistin Devleti’ni resmen tanıyacağını bildirdi. Kararın, New York’ta gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Konferans’tan önce kamuoyuna ilan edileceği vurgulandı.

Portekiz resmi açıklamayı pazar günü yapılacak

Bakanlık açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, Portekiz’in Filistin Devleti’ni tanıyacağını teyit eder. Resmi tanıma açıklaması 21 Eylül Pazar günü, Yüksek Düzeyli Konferans’tan önce yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

15 yıllık tartışma sona erdi

Portekiz basını, kararın ülke siyasetinde yaklaşık 15 yıldır devam eden tartışmalara son verdiğini aktardı. İlk olarak 2011’de Sol Blok Partisi tarafından parlamentoya taşınan öneri, hükümet, cumhurbaşkanı ve meclis arasındaki istişarelerin ardından karara bağlandı.

Uluslararası destek artıyor

Portekiz’in kararı, Filistin’in tanınması yönünde küresel destek dalgasının bir parçası oldu. Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Belçika, Lüksemburg, Malta ve San Marino’nun da benzer adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

