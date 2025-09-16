Trump: İsrail, Katar’a tekrar saldırmayacak

Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İsrail’in Katar’a düzenlediği hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katar’ı “çok iyi bir müttefik” olarak tanımlayan Trump, birçok kişinin bu gerçeği bilmediğini söyledi.

Netanyahu Katar’a tekrar saldırmayacak

Trump, Binyamin Netanyahu’nun Katar’a yeni bir saldırı düzenlemeyeceğini belirterek, İsrail’in bundan sonra Hamas’a yönelik farklı tedbirlere yönelebileceğine işaret etti. “Netanyahu’nun Katar’ı vurmayacağını, belki de onların (Hamas’ın) peşine düşeceğini” ifade etti.

“ABD saldırıdan önce bilgilendirildi” iddiası

Axios’un ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Netanyahu saldırıdan önce Trump’ı arayarak bilgilendirdi. Haberde, görüşmenin ABD saatiyle 08.00’de yapıldığı, saldırının ise 08.51’de gerçekleştiği, Trump’ın saldırıya “hayır” demediği iddia edildi.

Trump, ABD’nin saldırıdan haberdar olmadığını savunmuştu

Trump, saldırıdan haberdar olup olmadığı yönündeki soruya “Hayır” cevabını vermiş, Katar’ı “önemli bir ortak” olarak nitelendirmişti. ABD’li yetkililer ise füzeleri havadayken gördüklerini ve bu sırada İsrail’den izahat istediklerini belirtmişti.

6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısında, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

