Trump duyurdu: ABD İran’a büyük askeri operasyon başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Trump, İran rejiminin ABD için tehdit oluşturduğunu belirterek operasyonun bu nedenle başlatıldığını söyledi. Açıklama, Tahran’da meydana gelen patlamaların ardından geldi.

Trump’tan ilk açıklama

Trump, “ABD ordusu İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi ‘ABD’lilere ölüm’ sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca büyük bir operasyon yürütüldüğünü vurguladı.

Tahran’da patlama

The New York Times’ın Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre Trump cumartesi günü İran’a yönelik saldırı başlattı. İran devlet televizyonu ise Tahran’da patlama meydana geldiğini doğruladı. Patlamanın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisine yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

Gerilim yeniden yükseldi

Kendini sık sık “Barış Başkanı” olarak tanımlayan Trump’ın bu hamlesi, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İran cephesinden olası bir karşılık gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

