ABD, İran lideri Ali Hamaney’i vurdu!

ABD İran savaşında İsrail aktif

ABD İran savaşı resmen başladı. ABD-İsrail, İran’a başlattığı harekâtı genişletti

İran Cumhurbaskanı Mesud Pezeşkiyan’in evi, Dini Lider Ali Hamaney’in sığınağı, Cumhurbaşkanlığı konutu, İstihbarat binası, Tahran adliyesi vurulan hedefler arasında oldu.

Bazı kaynaklara göre Pezeşkiyan ve Hamaney saldırılarda hayatını kaybederken bazı kaynaklara göre ise ikili başka yerlerde oldukları için hayatta.

Tahran’ın yanı sıra Tebriz, Kum, Kirmanşah ve İsfahan’da da patlamalar duyulduğu kaydedildi.

The Cradle, ilk saldırıların, önemli operasyonel görevlerde bulunan çok sayıda Devrim Muhafızları personelinin öldürülmesine yol açtığını bildirdi.

Reuters’a göre, dini lider Ali Hamaney Tahran’da bulunmuyor ve güvenli bir yere nakledildi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı, saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı.

İsrail’de sirenler çalarken olağanüstü hal ilan edildi.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldı.

Bu arada Uluslararası kaynaklara göre İran’da yargının başı Gulam Hüseyin Mohseni-Ejei saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ghulam Ejei 2021 yılından beri yargının başındaydı.

Ocak ayında binlerce masum protestocuya ölüm cezası verdi.

Mahsa Amini başta olmak üzere bir çok kadına ölüm cezası verilmesinde rol almıştı.

Yaklaşık 1980 yılından beri önemli görevlerin başında muhalifleri özellikle binlerce solcunun idam edilmesinde rol oynadı.

Hamaney’in evi böyle vuruldu – Video