Trump: Savunma Bakanlığı’nın adı “Savaş Bakanlığı” olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen basın toplantısında, Savunma Bakanlığı’nın adının önümüzdeki günlerde “Savaş Bakanlığı”na dönüştürülebileceğini söyledi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak açıklama yapan Trump, “Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını kazandığımızda adı Savaş Bakanlığı’ydı. O dönem inanılmaz bir zafer tarihimiz vardı” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un tarihi değişimi

1789’da kurulan Savaş Bakanlığı, 1947’de Başkan Harry Truman döneminde kapatılarak Savunma Bakanlığı’na dönüştürülmüştü. Bu değişimle birlikte, ordu yapısında daha merkezi bir otorite kurulması hedeflenmiş, özellikle donanmanın bağımsızlığı sınırlandırılmıştı.

Trump: Sadece savunma değil, saldırı da istiyoruz

Trump, isim değişikliğinin “politik doğruculuk” nedeniyle yapıldığını savunarak, “Ben sadece savunma istemiyorum, saldırı da istiyoruz” dedi. Başkan, NATO zirvesinde Savunma Bakanı Pete Hegseth’i “Savaş Bakanı” olarak tanıttığını da hatırlattı.

Onay için Kongre’ye ihtiyaç var

Savunma Bakanlığı’nın adı kanunla belirlendiği için olası değişiklik Kongre’nin onayını gerektiriyor. Pentagon ise sorulara yanıt vermezken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, “Başkan, Pentagon’da savaşçılara öncelik verdi. DEI ve ‘woke’ ideolojisine değil” ifadelerini kullandı.

