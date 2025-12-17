Wiles: Trump alkol kullanmıyor ama alkolik bir kişiliğe sahip

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda Trump’ın kişiliği, Beyaz Saray’daki karar alma süreçleri ve yönetim içindeki anlaşmazlıklara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Wiles’ın açıklamaları, hem Trump’ın karakterine yönelik tanımlamalar hem de Elon Musk ve üst düzey isimlere ilişkin sözleri nedeniyle kamuoyunda dikkat çekti.

Wiles: Alkol kullanmıyor ama alkolik bir kişiliği var

Röportajda babasının uzun yıllar alkol problemi yaşadığını anlatan Wiles, alkolizmin insan ilişkileri üzerindeki etkisine değindi. Bu çerçevede Trump’a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Alkolizm ilişkilere zarar verir; bu durum babamla benim aramdaki ilişkide de böyleydi.”

Trump’ın alkol kullanmadığını ancak kişilik özellikleri üzerinden bir benzetme yaptığını söyleyen Wiles, şu değerlendirmede bulundu:

“Başkan yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır.”

Kendi deneyimlerine atıfta bulunan Wiles, alkolik kişiliklere dair gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

“Benden bir milyon kat daha fazla bilgiye sahip bazı klinik psikologlar söyleyeceklerime itiraz edebilir. Ama yüksek işlevli alkolikler ya da genel olarak alkoliklerde, içtiklerinde kişilik özellikleri abartılı hale gelir. Bu yüzden büyük kişilikler konusunda biraz uzman sayılırım.”

Trump ile çalışma ilişkisi

Wiles, Beyaz Saray’daki rolünü Trump’ın kararlarını sınırlamak değil, süreci kolaylaştırmak olarak tanımladı. Başkanın nihai kararlarına her zaman saygı duyduğunu belirten Wiles, şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç kez oylamada yenildim. Ve eğer eşitlik olursa, o kazanır.”

Elon Musk için “yalnız hareket eden biri” tanımı

Trump’ın bir dönem Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği Elon Musk’a da değinen Wiles, Musk’ı şu sözlerle tanımladı: “Tam anlamıyla yalnız hareket eden biri.”

Musk’la çalışmanın zorluklarına işaret eden Wiles, şu ifadeleri kullandı:

“Elon’la ilgili asıl zorluk, ona ayak uydurmak. Ketamin kullandığını açıkça söylüyor. Gündüzleri EOB’de (Yürütme Ofisi Binası) bir uyku tulumunda uyuyor. Çok tuhaf, çok tuhaf bir adam; ki bence dahiler genelde böyledir. Bu durum işler için faydalı mı? Değil. Ama o, başlı başına bir karakter.”

Gümrük vergileri konusunda derin görüş ayrılığı

Trump’ın gümrük vergileri politikasıyla ilgili süreçlerin “beklediğinden daha ağrılı” geçtiğini söyleyen Wiles, yönetim içinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını dile getirdi:

“(Gümrük vergilerinin) iyi bir fikir olup olmadığı konusunda büyük bir anlaşmazlık vardı.”

Danışmanların ikiye bölündüğünü aktaran Wiles, şunları söyledi:

“Bazıları gümrük vergilerinin her derde deva olduğuna inanırken, diğerleri felaket öngörüyordu.”

Trump ve yönetimden destek mesajları

ABD Başkanı Donald Trump, Wiles’a destek vererek onun kullandığı tanımın doğru olduğunu söyledi ve “sahiplenici ve bağımlılık yapan” bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.