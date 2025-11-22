Putin: ABD’nin planı çözüm için temel olabilir

Rusya–Ukrayna savaşında kritik bir eşik daha gündemde. ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı 28 maddelik barış planı, Moskova ve Kiev’de farklı yankılar uyandırdı. Kremlin, planın nihai çözüme temel olabileceğini duyururken, Ukrayna cephesi bu maddelerin ülkenin egemenliği açısından ağır şartlar içerdiğini dile getiriyor. İki liderin art arda yaptığı açıklamalar, savaşın geleceği ve diplomasi sürecinin seyrine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Putin: Plan, barışa giden yol olabilir ancak Kiev ikna edilmedi

Başkent Moskova’da Güvenlik Konseyi’yle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin hazırladığı 28 maddelik planın Alaska’daki zirveden önce gündeme geldiğini belirtti.

Putin, ABD’nin görüşmelerde Rusya’dan daha esnek davranmasını istediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Alaska’daki müzakerelerde zor meseleler olsa da teklifleri kabul etmeye ve esneklik göstermeye hazır olduğumuzu teyit ettik.”

Planın metninin Rusya’nın elinde olduğunu söyleyen Putin, ABD’nin Ukrayna’yı ikna edemediği için sürecin duraksadığını ifade etti.

Putin, Küresel Güney ülkelerine –Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Güney Afrika, Brezilya ve KGAÖ üyeleri– planla ilgili bilgi verdiklerini, tüm tarafların olası bir anlaşmayı desteklediğini belirtti.

Rus lider, Kiev’in cephedeki gerçeklerden kopuk olduğunu savunarak şu uyarıda bulundu:

“Eğer Kiev Trump’ın önerilerini görüşmeyi reddediyorsa, Kupyansk’ta yaşananların cephenin diğer noktalarında da kaçınılmaz şekilde tekrarlanacağını anlamalı.”

Putin, barış görüşmelerine açık olduklarını yineleyerek planın detaylı biçimde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy: Ukrayna ya onurunu kaybedecek ya da kilit ortağını

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise video mesaj yayımlayarak planın kendileri açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Zelenskiy, “Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski var” dedi.

Planın Ukrayna’nın güvenliği ve egemenliği açısından zorlayıcı koşullar içerdiğini belirten Zelenskiy, yaklaşan kışın savaş açısından en sert dönem olacağını vurguladı:

“Ya ağır 28 madde ya da şimdiye kadarki en zorlu kış”

Zelenskiy, ABD ile görüşmelerde alternatif öneriler sunacaklarını belirtti ve “Diplomasiye hazır olmadığımızı söylemesi için düşmana tek bir koz vermeyeceğiz” dedi.

Ukrayna’nın dört yıldır savunma hattını koruduğunu hatırlatan Zelenskiy, halkı birlik olmaya çağırdı.

