Meksika’da neler oluyor?

Meksika, kartel lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes’in, bilinen adıyla “El Mencho”nun öldürüldüğü operasyonun ardından şiddet olaylarına sürüklendi. Jalisco eyaletinde düzenlenen askeri operasyon, ülke genelinde geniş çaplı misillemelere yol açtı. Yol kapatmalar, ateşe verilen araçlar ve askıya alınan kamu hizmetleriyle birlikte birçok şehirde olağanüstü bir tablo ortaya çıktı.

Operasyon Tapalpa’da düzenlendi

Meksika ordusu, Jalisco eyaletinin Tapalpa kasabasında CJNG’ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çatışmada kartel lideri El Mencho’nun ağır yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin ateş altında kaldığı, çok sayıda silah ve zırhlı aracın ele geçirildiği bildirildi.

CJNG, Meksika’nın en güçlü ve en hızlı büyüyen suç örgütlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle fentanil ve diğer uyuşturucuların ABD’ye kaçakçılığında kilit rol oynadığı belirtiliyor.

Meksika’da misilleme: Yol kapatmalar ve kundaklamalar

Operasyonun hemen ardından Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette araçların ateşe verildiği, yolların kapatıldığı ve şehir merkezlerinde panik yaşandığı aktarıldı. Guadalajara’da toplu taşıma askıya alınırken, bazı bölgelerde okullar tatil edildi.

Puerto Vallarta gibi turistik bölgelerde de dumanların yükseldiği ve insanların evlerine çekildiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

ABD’den istihbarat desteği

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, operasyonda ABD’nin Meksika’ya istihbarat desteği verdiğini açıkladı. Leavitt, El Mencho’nun fentanil kaçakçılığında üst düzey hedef olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğine dikkat çekti.

ABD yönetiminin daha önce CJNG’yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığı hatırlatıldı.

Meksika yönetiminden “sakin olun” çağrısı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin büyük bölümünde günlük yaşamın sürdüğünü belirterek halkı sakin olmaya çağırdı. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Sheinbaum, eyalet yönetimleriyle tam koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye’den vatandaşlara uyarı

Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Açıklamada Türk vatandaşlarının dikkatli olmaları, yerel makamların yönlendirmelerini izlemeleri ve gerektiğinde +525579177785 numaralı acil hattı aramaları istendi.

Kartel savaşında yeni dönem mi?

El Mencho’nun ölümü, Meksika’da kartel dengelerini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, liderin etkisiz hale getirilmesinin kısa vadede yeni şiddet dalgalarını tetikleyebileceği görüşünde.

Ülkede güvenlik güçleri alarm durumuna geçirilirken, şiddet olaylarının nasıl seyredeceği belirsizliğini koruyor.



