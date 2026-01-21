FutbolAvrupaDünyaEn Son HaberlerSporVideo

Hull City gümbür gümbür

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Preston North End deplasmanında kazanarak Premier Lig'e göz kırptı

6 Bir dakikadan az
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Preston North End deplasmanında kazanarak Premier Lig'e göz kırptı

Hull City son 8 maçta 1 kez kaybetti

Hull City, geçen sezon son hafta averajla kaldığı İngiltere Championship Ligi’nde bu kez zirve yarışında.

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu siyah-sarılılar, 6. sıradaki Preston North End deplasmanında 3-0 kazandı.

Kayserispor’un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic’in ekibi son 8 maçta sadece 1 kez kaybederek haftayı dördüncü  sırada tamamladı.

Acun Ilıcalı’nın Hull City keyfi

Kaplanlar’da Beşiktaş‘tan kiralık olan Amir Hadziahmetovic 90 dakika forma giydi.

33. dakikada Liam Miller, David Akintola’nın pasında skoru 1-0 yaptı.

45’te Oliver McBurnie’nin asistinde Akin Famewo farkı ikiye yükseltti.

49’da Oliver McBurnie akrobatik bir vuruşla bu sezon 10. golünü attı: 0-3.

Hull gol perdesini böyle açtı – Video

Yunanistan Golden

