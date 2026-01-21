Hull City gümbür gümbür

Hull City son 8 maçta 1 kez kaybetti
Hull City, geçen sezon son hafta averajla kaldığı İngiltere Championship Ligi’nde bu kez zirve yarışında.
İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu siyah-sarılılar, 6. sıradaki Preston North End deplasmanında 3-0 kazandı.
Kayserispor’un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic’in ekibi son 8 maçta sadece 1 kez kaybederek haftayı dördüncü sırada tamamladı.
Acun Ilıcalı’nın Hull City keyfi
Kaplanlar’da Beşiktaş‘tan kiralık olan Amir Hadziahmetovic 90 dakika forma giydi.
33. dakikada Liam Miller, David Akintola’nın pasında skoru 1-0 yaptı.
45’te Oliver McBurnie’nin asistinde Akin Famewo farkı ikiye yükseltti.
49’da Oliver McBurnie akrobatik bir vuruşla bu sezon 10. golünü attı: 0-3.