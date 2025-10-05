Trump yönetiminin Oregon’a Ulusal Muhafız gönderme planına yargı freni

Oregon’daki federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız birlikleri göndermesini geçici olarak engelledi. ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, eyalet ve şehir yönetimleri tarafından açılan dava kapsamında aldığı kararda, Portland’daki küçük çaplı protestoların federal müdahaleyi haklı göstermediğini vurguladı.

Immergut kararında, “Bu ülkenin uzun süredir devam eden bir geleneği var: hükümetin aşırı gücüne, özellikle sivil yaşama askeri müdahaleye karşı direnç. Bu ülke sıkıyönetimle değil, anayasal hukukla yönetilir” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray temyize gidiyor

Kararın ardından Trump yönetimi, 9. Temyiz Mahkemesi’ne başvurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, “Başkan Trump, Portland’daki şiddet olayları sonrası federal varlıkları ve personeli koruma yetkisini yasalar çerçevesinde kullandı. Daha üst bir mahkemenin kararı bozacağına inanıyoruz” dedi.

Oregon Başsavcısı Dan Rayfield ise kararı “başkanın gücüne sağlıklı bir denetim” olarak nitelendirdi:

“Portland, başkanın hayal ettiği gibi savaşla yıkılmış bir şehir değil. Kentimiz isyan içinde değil ve Ulusal Muhafızlar, onun siyasi gösterisinin bir aracı değil.”

Trump’ın “şehirleri eğitim alanına çevirme” önerisi tepki çekti

Trump yönetimi, son aylarda Los Angeles, Washington, Chicago ve Memphis gibi Demokrat belediye başkanları tarafından yönetilen şehirlerde de benzer konuşlandırmaları gündeme getirmişti.

Başkan Trump, geçtiğimiz hafta Virginia’daki askeri liderlerle yaptığı toplantıda, “şehirleri silahlı kuvvetler için eğitim alanı olarak kullanmayı” önererek yeni bir tartışma başlattı.

Portland’daki protestolar büyüdü

Mahkeme kararından saatler önce yaklaşık 400 kişi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önünde yürüyüş yaptı.

Katılımcılar arasında çocuklu aileler ve yaşlılar da bulunuyordu. Federal ajanlar, kalabalığa biber topları ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti; en az 6 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde ise ICE binası önünde kalan yaklaşık 100 kişilik gruba yeniden müdahale edildi.

2020 Portland krizi hatırlatıldı

Trump yönetimi, George Floyd’un öldürülmesinin ardından 2020 yılında Portland’a yüzlerce federal ajan göndermişti.

Bu adım, yerel yönetimlerin itirazına rağmen atılmış ve kentte her gece süren çatışmalara yol açmıştı.

O dönem federal ajanların, göstericileri plakasız araçlara bindirip alıkoyduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın raporuna göre, birçok ajan göreve uygun eğitim veya donanıma sahip değildi.

Bu yıl hükümet, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) açtığı “aşırı güç kullanımı” davasında göstericilere tazminat ödemeyi kabul etti.

