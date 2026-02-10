Trump’tan Kanada ile köprü gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada’nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprü projesi nedeniyle iki ülke arasında yeni bir diplomatik gerilim yaşanabileceğinin sinyalini verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, Kanada’nın yıllardır ABD’ye haksız davrandığını öne sürerek köprü anlaşmasının yeniden ele alınacağını ve müzakerelerin başlatılacağını duyurdu.

Köprü üzerinden anlaşmazlık

Trump, Kanada’nın Ontario ile Michigan arasında devasa bir köprü inşa ettiğini belirterek, proje kapsamında ABD’nin çıkarlarının yeterince gözetilmediğini savundu. Kanada hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan Trump, “Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD’ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı” ifadelerini kullandı.

Trump ‘tan Buy American Act’ vurgusu

Trump, köprünün eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan “Buy American Act” kapsamından muaf tutulduğunu hatırlatarak, bu nedenle projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını söyledi.

Ticaret ve tarife eleştirileri

Kanada’nın ABD’den ithal edilen bazı ürünlere yönelik uygulamalarını da eleştiren Trump, Ontario’nun ABD menşeli alkollü içecekleri raflarına koymadığını ve bu ürünlerin eyalette yasaklı olduğunu ileri sürdü. Kanada’nın ABD’den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifelerin de ABD’li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını savundu.

Trump ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Çin ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, Çin’in Kanada üzerinde etkisini artırabileceğini öne sürdü ve “Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey” dedi.

