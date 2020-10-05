Spor
Binlerce Bilet Satılmıştı! Valilikten Şok Karar
İstanbul Valiliği, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönünde karar alındığını duyurdu. Yarışın biletleri 2.5 saatte tükenmişti.
Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışı seyircisiz yapılacak. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı İstanbul Valiliği duyurdu.
Valiliğin açıklaması şöyle;
“Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.”
8 yıl aranın ardından Türkiye’ye dönecek olan Formula 1’in biletleri satışa çıkar çıkmaz sistem kilitlenmiş, daha sonra biletler 2 buçuk saat içinde tükenmişti.