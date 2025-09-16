Gündem

CAN Holding soruşturmasında 5 tutuklama

CAN Holding hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı; Kenan Tekdağ ise ev hapsine çarptırıldı.

NationalTurk FR16/09/2025
22 Bir dakikadan az
CAN Holding hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
CAN Holding hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
WTS ile Ayın Fırsatları

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CAN Holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kenan Tekdağ dahil 5 şüpheli bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilirken, sabah saatlerinde 1 kişinin Ağrı’da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

İçerik gizle
1 Mahkemeye sevk edildiler
2 Kenan Tekdağ’a ev hapsi

Mahkemeye sevk edildiler

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can; “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Kenan Tekdağ ise aynı suçlamalarla ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle hâkimliğe çıkarıldı.

Kenan Tekdağ’a ev hapsi

Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Bağlantılar
NationalTurk FR16/09/2025
22 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu