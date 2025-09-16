CAN Holding soruşturmasında 5 tutuklama
CAN Holding hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı; Kenan Tekdağ ise ev hapsine çarptırıldı.
Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CAN Holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kenan Tekdağ dahil 5 şüpheli bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilirken, sabah saatlerinde 1 kişinin Ağrı’da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.
Mahkemeye sevk edildiler
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can; “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Kenan Tekdağ ise aynı suçlamalarla ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle hâkimliğe çıkarıldı.
Kenan Tekdağ’a ev hapsi
Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verdi.