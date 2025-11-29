Tankerleri kimin hedef aldığı belli oldu!

Ukrayna güçlerinin, Rusya’nın yaptırımları delmek amacıyla petrol taşımacılığında kullandığı “gölge filo”ya ait iki tankeri Karadeniz’de insansız hava araçlarıyla vurduğu belirtildi. Ukrayna güvenlik yetkilileri, Kairos ve Virat adlı tankerlerin Novorossiysk limanına ilerlediği sırada ortak operasyonla hedef alındığını ve gemilerin ağır hasar aldığını ifade etti.

Tankerler hizmet dışı kaldı

Operasyona dair görüntülerin, her iki tankerin de isabet sonrası ciddi ölçüde zarar gördüğünü ortaya koyduğu aktarıldı. Tankerlerin boş olmasına rağmen vurulmalarının, Rusya’nın yaptırımları aşmak için oluşturduğu petrol taşıma ağında önemli bir aksama yaratacağı değerlendiriliyor.

Novorossiysk hattı hedefte

Tankerlere yönelik saldırıya yönelik bilgilerde, iki tankerin de Rusya’nın stratejik petrol çıkış noktalarından biri olan Novorossiysk limanına doğru ilerlediği ifade edildi. Ortak operasyonun, Karadeniz’de enerji taşımacılığına yönelik baskının arttığını gösterdiği yorumları yapılıyor.

