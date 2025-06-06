Musk’tan Trump’a Epstein suçlaması: Gizli dosyalarda adı geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk arasında uzun süredir kamuoyuna da yansıyan siyasi gerilim, Musk’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son açıklamayla yeni bir boyuta taşındı. Musk, Trump’ın adının, cinsel istismar suçlamalarıyla bilinen Jeffrey Epstein’a ait gizli belgelerde yer aldığını iddia etti. Söz konusu açıklama taraflar arasında süregelen siyasi çatışmanın yeni bir fitilini ateşledi.

Musk’ın iddiaları sert

Musk, X platformundaki paylaşımında “Büyük bombayı patlatmanın zamanı geldi: Trump, Epstein dosyalarında yer alıyor” ifadelerini kullandı. Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir belge ya da kanıt sunmadı. Trump yönetimi ise söz konusu belgelerin kamuoyuna açıklanması çağrılarına henüz yanıt vermedi.

Destekçiler şaşkın, muhalefet baskı yapıyor

Trump’ın sadık destekçileri bu iddiaya sessiz kalırken, Demokrat Partili isimler ise Musk’ın sözlerini fırsat bilerek “Epstein dosyalarının tamamının açıklanması” talebini yineledi. New York Milletvekili Dan Goldman, “Trump’ı korumak için belgeler gizleniyor olabilir” diyerek Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

İlişkiler bozuldu, suçlamalar art arda geldi

Musk, Trump’a 2024 seçimlerinde 300 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu. Ancak son dönemde aralarındaki ilişkinin bozulduğu biliniyordu. Musk, Trump’ın ekonomik politikalarını eleştirerek, “Teşekkür bile etmedi” dedi. Ayrıca, Trump’ın uygulamaya koyduğu küresel ticaret tarifelerinin ABD’yi resesyona sürükleyeceğini savundu.

Trump’tan Epstein savunusu

Trump daha önce Epstein ile arkadaş olduğunu kabul etmiş ancak özel adası “Little Saint James”e gitmediğini iddia etmişti. PolitiFact’ın daha önce yaptığı bir incelemede Trump’ın Epstein’in uçağında en az yedi kez seyahat ettiği doğrulanmıştı. Ancak adaya gittiğine dair bir kanıt bulunamamıştı.

Demokratlardan yeni hamle: Dosyalar açıklansın

Musk’ın çıkışının ardından Demokrat vekiller, Epstein soruşturmasına ait tüm dosyaların kamuoyuna açıklanması için yeni bir baskı kampanyası başlattı. Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lieu, “Trump, Epstein dosyalarının tam ortasında olabilir” diyerek Musk’a destek verdi.