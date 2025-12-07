Ukrayna: Rusya’nın son 1 haftalık saldırı hacmi 1600 İHA’yı aştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine yönelik hava saldırılarının son günlerde dramatik biçimde arttığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rus ordusunun yalnızca dün gece 5 füze ve 240’tan fazla insansız hava aracıyla Ukrayna’ya saldırdığını söyledi. Zelenskiy, son bir haftada ise 1600’ün üzerinde İHA, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70’e yakın füze kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy: Bu saldırıları durdurmak için müttefiklerle çalışıyoruz

Zelenskiy, yoğun saldırılara rağmen Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmak için uluslararası ortaklarla yakın temas halinde olduklarını vurguladı. “Bu tür saldırıları önlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışmayı sürdürüyoruz” ifadeleriyle, ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik çabaların devam ettiğini söyledi.