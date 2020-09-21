Vaka Sayıları Arttı, Sağlık Bakanı İstifa Etti

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, koronavirüsle mücadele konusunda kendisine yöneltilen eleştiriler sonrasında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çekya’da günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı. Gelişmelerin ardından ülkede kamuoyunun hedefinde Sağlık Bakanı Adam Vojtech vardı.

Vojtech’in istifasının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Andrej Babis ise, Vojtech’e teşekkür ederek “Tüm enerjisini koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek için kullanmak zorunda kalmasaydı ülkenin en iyi sağlık bakanı olarak hatırlanabilecekti” dedi.

​Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, Çekya’da vaka sayıları geçtiğimiz 14 günde artış göstererek 100 bin kişi başına 193 vakayla Avrupa’da İspanya’dan sonra ikinci sıraya yükselmişti.