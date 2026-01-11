İran’da can kaybı hızla artıyor
İran'ın başkenti Tahran'da, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 217 kişi yaşamını yitirirken protesto gösterileri daha da büyüdü
Tahran’da en az 217 kişi hayatını kaybetti
İran‘ın başkenti Tahran’da protesto gösterileri büyüyerek devam ediyor.
Molla rejimi, başkentin tüm elektriğini ve internetini keserken protestocular cep telefonlarının ışıklarıyla sokakları aydınlattı.
Tahran’da göstericiler, dün akşam 25-30 camiyi ateşe verirken güvenlik güçleri gerçek mermi kullanmaya başladı.
Rejimin interneti kesmesine karşın Elon Musk’ın gönderdiği Starlink uydusu sayesinde bağlantı yeniden sağlandı.
Şiddetli protestoların ardından Katar, Emirates, Avusturya, Pegasus, FlyDubai ve Türk Hava Yolları, Tahran‘a uçuşları durdurdu.
Bu arada rejim, göstericilere karşı kullanılmak üzere Shahed-129 dronelarını hazırladı.
Başkentte bulunan bir doktor, Time Dergisi’ne 6 hastaneye en az 217 cesedin geldiğini çoğunun güvenlik güçlerinin açtığı ateş nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede enflasyonun yüzde 88’e ulaşması ve yolsuzlukların ayyuka çıkması nedeniyle geçen ay sonunda protesto gösterileri başlamıştı.
Tahran’da yüz binlerce kişi sokakta – Video