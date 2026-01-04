Nicolas Maduro, New York’ta
New York’ta Maduro’ya destek yürüyüşü
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla yapılan operasyonla evinden eşiyle birlikte alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’a götürüldü.
Operasyonla evinden helikopterle alınan Maduro önce ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Iwo Jima helikopter gemisine götürüldü.
Gemiyle Küba’daki ABD üssü Guantanamo Bay’e aktarılan Maduro, daha sonra uçakla New York’a götürüldü.
ABD’deki New York Stewart Air National Havaalanı, uçağın inişi öncesi FBI ajanları tarafından adeta ablukaya alındı.
Bu arada New York’ta Trump’ın Venezuela’ya askeri müdahalesine karşı yürüyüş yapıldı.
Uçağa binen FBI ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanlarının eşlik edeceği Maduro ile eşinin helikopterle Brooklyn MDC gözaltı merkezine götürülmesi bekleniyor.
Çok sayıda tecavüzle suçlanan rapçi P Diddy ve geçen yıl UnitedHealthcare CEO’sunu vurarak öldüren Luigi Mangione de aynı merkezde tutuluyor.