Trump’ın Davos çıkışı: Tek istediğim Grönland

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada hem Grönland planını hem de NATO’yla yaşanan görüş ayrılıklarını sert cümlelerle gündeme taşıdı. “Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp ‘oh’ diyordur” diyen Trump, Grönland için ısrarını “dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçası” sözleriyle savundu. Konuşmasının devamında ABD ekonomisinin gidişatından Venezuela petrolüne, Ukrayna savaşından Avrupa’ya dönük eleştirilerine kadar geniş bir başlık açtı.

Trump: Tek istediğim bir parça buz

Trump, Grönland’ı elde etme hedefini “ulusal ve uluslararası güvenlik” gerekçesiyle anlattı. “Bana kötü biri diyorlar ama tek istediğim bir parça buz. Soğuk ama dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçasını istiyorum. Onlara verdiklerimiz karşısında küçük bir istek” diyen Trump, ABD’nin Grönland’ı “tüm unvanı ve mülkiyetiyle” almak istediğini söyledi.

Trump, “Kiralandığınız bir yeri savunamazsınız” ifadesini de kullanarak, savunma için mülkiyet vurgusu yaptı.

“Güç kullanmayacağız” mesajı

Trump, Grönland için askeri seçeneği devre dışı bıraktığını açıkladı ve “Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım… Güç kullanmak zorunda değiliz, güç kullanmayacağız.” Dedi.

Bu sözleri, “muhtemelen bugün yaptığım en büyük açıklama” diye niteleyen Trump, insanların güç kullanılacağını düşündüğünü dile getirdi.

NATO’ya açık uyarı

ABD Başkanı, NATO’ya yönelik eleştirilerini de Grönland başlığıyla birleştirdi. “ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor” diyen Trump, ittifaka “çok şey verdiklerini ama az şey aldıklarını” savundu. NATO ülkelerinin savunma harcamalarında yüzde 2 hedefini yıllarca karşılamadığını söyleyen Trump, “NATO’nun neredeyse yüzde 100’ünü ABD finanse ediyordu” dedi.

Grönland konusunda da NATO’ya şu sözlerle yüklendi:

Trump, “Dünyanın güvenliği için bir buz parçası istiyoruz ama vermiyorlar… ‘Evet’ diyebilirler ve biz de müteşekkir oluruz, ya da ‘Hayır’ diyebilirler ama biz de bunu unutmayız” ifadelerini kullandı.

“Savaş olursa eylemlerin büyük kısmı Grönland’ın üzerinde olacak”

Trump, “Altın Kubbe” sisteminin tam kapasiteyle çalışması için Grönland’ın önemini vurguladı. “Eğer savaş olursa, eylemlerin büyük bir kısmı okyanusun ortasındaki bu büyük buz parçasının üzerinde gerçekleşecek” diyen Trump, füzelerin “tam o buz parçasının ortasından” geçeceğini söyledi ve adaya “şimdiye kadar yapılmış en büyük Altın Kubbe”yi inşa edeceklerini ifade etti.

Trump’tan ekonomi mesajı

Trump, ikinci döneminin ilk yılını tamamladığını belirterek ABD ekonomisinin büyüdüğünü, verimliliğin arttığını, enflasyonun yenildiğini ve düzensiz göçün engellendiğini söyledi. “ABD, ülke tarihinin en hızlı ve en dramatik ekonomik dönüşümünün ortasında bulunuyor” diyen Trump, IMF’nin geçen yıl öngördüğünün iki katı hızla büyüme yolunda olduklarını savundu.

Venezuela vurgusu

Trump, ABD’de doğalgaz üretiminin zirvede olduğunu, petrol üretiminin de arttığını söyledi ve “Geçen hafta yalnızca Venezuela’dan 50 milyon varil petrol aldık” dedi. Venezuela için “inanılmaz başarılı olacak” ifadesini kullanan Trump, “Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik… Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak” sözleriyle dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşı için “Anlaşmazlarsa aptaldırlar” yorumu

Ukrayna savaşına değinen Trump, her gün genç insanların hayatını kaybettiğini söyledi ve “Bu korkunç bir savaş” dedi. Putin’le ve Zelenskiy’le görüştüğünü belirten Trump, her iki liderin de anlaşmak istediğine inandığını ifade etti. “Eğer bunu yapmazlarsa aptaldırlar” diyen Trump, bu sözün “her ikisi için de geçerli” olduğunu ekledi.

Avrupa’ya sert sözler

Trump, Avrupa’nın bazı yerleri için “artık tanınmaz halde” ifadesini kullandı. “Bunu olumlu manada değil, çok olumsuz bir manada söylüyorum” diyen Trump, Avrupa’nın “doğru yönde ilerlemediğini” savundu. “Avrupa, kendi kendini imha ediyor” sözleri de konuşmasının dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Macron ve tarifeler

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı görüşmeyi anlatırken, “Dediğimi yapacaksın ve hemen yapacaksın” ifadelerini kullandı. Trump, aksi halde ABD’ye satılan ürünlere yüzde 25, şarap ve şampanyalara yüzde 100 tarife koyacağını söylediğini dile getirdi.

“Üçüncü Dünya Savaşı olmayacak”

Trump, Ukrayna savaşı üzerinden “Üçüncü Dünya Savaşı olmayacak” dedi ve kendisi seçilmeseydi durumun bu noktaya gidebileceğini savundu.

