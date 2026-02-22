Trump’tan Grönland hamlesi! Hastane gemisi gönderiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Arktik bölgesine ilişkin çıkışlarına bir yenisini ekledi. Daha önce Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak istediğini açıklayan Trump, bu kez adaya bir hastane gemisi göndermeyi planladıklarını duyurdu. Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte bu adım üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Trump’tan“Yolda” mesajı

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte, hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland’a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz. Yolda.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ve Louisiana Valisi Landry’nin ofisi, geminin Danimarka ya da Grönland tarafından talep edilip edilmediğine ve yardıma ihtiyaç duyan kişilere ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Reuters ise ABD Donanması’nın Mercy ve Comfort adlı iki hastane gemisine sahip olduğunu, ancak bu gemilerin Louisiana’da konuşlu olmadığını aktardı.

Denizaltı tahliyesi sonrası geldi

Trump’ın açıklaması, Danimarka’nın bir ABD denizaltısından acil tıbbi müdahale gerektiren bir mürettebat üyesini tahliye ettiğini duyurmasının ardından geldi.

Danimarka Ortak Arktik Komutanlığı’na göre, Grönland’ın başkenti Nuuk’un yaklaşık yedi deniz mili açığında, acil tedaviye ihtiyaç duyan bir ABD denizaltı personeli Danimarka Savunması’na ait Seahawk helikopteriyle tahliye edilerek Nuuk’taki hastaneye sevk edildi.

Arktik ve Grönland ısrarı

Trump, Arktik bölgesinin ABD için askeri ve stratejik önemini sık sık vurguluyor. Kuzey Kutup Bölgesi’nin ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu savunan Trump, bölgedeki petrol, doğal gaz ve mineral kaynaklarının ABD ekonomisi için önemli olduğunu dile getiriyor.

Bu çerçevede Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın alma isteğini daha önce açıkça ifade eden Trump’a, Danimarka ve Avrupa’dan sert tepki gelmişti. Ada yönetimi ve Avrupa liderleri Grönland’ın satılık olmadığını belirtmişti.



