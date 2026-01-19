İstanbul’da kar alarmı: Valilik ağır taşıt ve kuryelere yasak getirdi

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yollarda yoğunluk ve zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşanırken, İstanbul Valiliği de trafik güvenliği ve ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için yeni bir tedbir uygulamaya aldı. Yapılan resmi açıklamayla birlikte, bazı araç gruplarına yönelik kısıtlama kararı duyuruldu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü saatlerde alınan bu karar, özellikle ana arterler ve şehir içi trafiğin akışını doğrudan ilgilendiriyor.

İstanbul Valiliği’nden resmi açıklama geldi

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.”

Yasak saat 10.00 itibarıyla başladı

Valiliğin açıklamasına göre uygulama 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren devreye girdi. Karar kapsamında hem ağır taşıtlar hem de kuryelerin trafiğe çıkışı, yeni bir duyuru yapılıncaya kadar durduruldu.

