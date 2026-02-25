Bodo Glimt: Avrupa futbolunun mucizesi!

Bodo Glimt: Norveç’ten çıkan başarı öyküsü

UEFA Şampiyonlar Ligi devlerin mücadelesine sahne olurken mütevazı bütçesiyle Bodo Glimt adeta tarih yazıyor.

Norveç Ligi’nin kış tatiline girmesi nedeniyle 30 Kasım’dan bu yana maç oynamayan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi’nde benzersiz bir başarıya imza attı.

Norveç temsilcisi bir üst tur için şans verilmeyen UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk 5 maçta sadece 2 puanı vardı.

Bodo Glimt, son üç maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp Manchester City’yi 3-1 mağlup etti.

Bodo, lig aşamasındaki son karşılaşmasında Atletico Madrid’i deplasmanda 2-1 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Norveç temsilcisi, Play-Off Turu’nda Inter ile eşleştiğinde favori İtalyan ekibiydi.

Bodo ilk maçta evinde İtalyan temsilcisini 3-1 yenerken deplasmandaki rövanşı da 2-1 kazandı.

Bodo’nun Avrupa’da son 4 yıldaki performansı

2021/22: Konferans Ligi – Çeyrek final

2022/23: Konferans Ligi – Son 16 Play-off

2023/24: Konferans Ligi – Son 16 Play-off

2024/25: Avrupa Ligi – Yarı final

2025/26: Şampiyonlar Ligi – Son 16

Bodo, Inter’i sahadan böyle sildi – Video