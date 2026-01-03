Venezuela’da ABD saldırıları sonrası protesto

Venezuela’da ABD saldırılarının ardından Maduro yanlısı gruplar sokaklara çıktı. Başkent Karakas’ta düzenlenen protestolarda bir kadın gösterici, yaşananlara karşı sessiz kalan uluslararası kurumları açık sözlerle eleştirerek hem ABD’ye hem de küresel yapılara tepki gösterdi.

Protestocudan uluslararası kurumlara sert tepki

“Özgür ve egemen Venezuela” sloganları atan kadın protestocu, halkın temel ihtiyaçlar için mücadele ederken saldırılara maruz kaldığını belirtti. Gösterici, “Adalet, ev ve çocukları için gıda ararken halkımıza saldırılırken sessiz kalan uluslararası kurumları kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’ye mesaj: Dünyanın polisi değilsiniz

ABD’ye de doğrudan tepki gösteren protestocu, “ABD, dünyanın polisi değildir. Venezuela bunu kanıtlayacak. Bu mücadele tek bir başkan için değil, bir arada duran onurlu insanlar içindir. Bolivar’ın memleketi çok yaşasın.” dedi.

Venezuela-ABD arasında neler yaşanıyor?

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gece saatlerinde patlama sesleri duyulmuş, Venezuela hükümeti saldırılardan ABD’yi sorumlu tutmuştu. Hükümet, Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden kararnameyi imzaladığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını öne sürmüştü.

