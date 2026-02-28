Dubai’de lüks otele saldırı! İran misillemesi Körfez’e yayıldı

Orta Doğu’da tırmanan çatışma Körfez’in kalbine sıçradı. İran’ın ABD ve İsrail’e karşı başlattığı geniş çaplı misilleme saldırıları sırasında Dubai’de lüks bir otel hedef alındı. BBC tarafından doğrulanan görüntülerde Fairmont The Palm Oteli’nde büyük bir patlama sonrası alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.

Dubai’de yangın

Dubai yönetimi, Palm Jumeirah bölgesindeki bir binada çıkan yangında dört kişinin yaralandığını ve alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamada ek bilgi paylaşılmadı.

Karşı binadan çekilen ve doğrulanan bir videoda, otelin vurulma anı ve ardından oluşan büyük turuncu alev topu görülüyor. Görüntüyü kaydeden kişinin patlamanın etkisiyle yere düştüğü dikkat çekiyor.

Körfez’de ABD üsleri hedefte

Bahreyn’in başkenti Manama’da, ABD Donanması 5. Filo karargâhı yakınlarında yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi. Bahreyn makamları, resmi adı Naval Support Activity Bahrain olan üssün füze saldırısına uğradığını doğruladı. Hasarın boyutuna ilişkin net bilgi verilmedi.

Katar Savunma Bakanlığı ise Doha’daki El Udeyd Hava Üssü’nü hedef alan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran’dan atılan balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını engellediğini duyurdu. Abu Dabi’de düşen parçaların maddi hasara yol açtığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

“Truthful Promise 4” operasyonu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıların “Truthful Promise 4” adlı operasyon kapsamında ABD üsleri ve askeri varlıklarını hedef aldığını açıkladı. Bu adımın, ABD ve İsrail’in cumartesi sabahı İran’a yönelik başlattığı saldırıya karşılık olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulunduğu aktarılırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi saldırıları “hukuksuz ve gayrimeşru” olarak nitelendirdi ve İran’ın karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail ve Ürdün’de alarm

İsrail genelinde sirenlerin çaldığı, İran’dan atılan çok sayıda füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışıldığı bildirildi.

Ürdün ordusu ise ülkesini hedef alan iki balistik füzenin düşürüldüğünü açıkladı ve herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.

Bölgesel kriz derinleşiyor

ABD’nin Orta Doğu’da 13 askeri üssü bulunduğu ve bölgede 30 ila 40 bin asker konuşlandırdığı belirtiliyor. İran’ın Körfez’deki hedeflere eş zamanlı saldırıları, çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

